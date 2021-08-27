***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilşkin hak kullanım tarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 635.040Ulaşılacak Sermaye (TL) 32.387.040Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviISBIR, TREISBR00014 635.040 31.752.000,000 5000,00000 ISBIR, TREISBR00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 635.040 31.752.000,000 5000,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.09.2021İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 31.752.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 30.07.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 04.08.2021Ek AçıklamalarOrtaklığımız sermayesinin, tamamı iç kaynaklarda karşılanmak suretiyle, 635.040 TL'den 32.387.040 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 31.752.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1284 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.İhraç edilecek 31.752.000 TL nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 01.09.2021 olarak tespit edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960865BIST