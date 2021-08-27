***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.08.2021 19:43
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilşkin hak kullanım tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 635.040
Ulaşılacak Sermaye (TL) 32.387.040
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ISBIR, TREISBR00014 635.040 31.752.000,000 5000,00000 ISBIR, TREISBR00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 635.040 31.752.000,000 5000,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.09.2021
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 31.752.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 30.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 04.08.2021
Ek Açıklamalar
Ortaklığımız sermayesinin, tamamı iç kaynaklarda karşılanmak suretiyle, 635.040 TL'den 32.387.040 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 31.752.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2021 tarih ve 44/1284 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
İhraç edilecek 31.752.000 TL nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 01.09.2021 olarak tespit edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960865
BIST