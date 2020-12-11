Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.12.2020 11:05



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 635040 TRY 100 İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. Poliüretandan mamul. çeşitli yoğunluklarda ve fiziksel özelliklerde sünger ile her türlü yaylı ve sünger yatak üretimi ve pazarlaması. 92.800.000,00 53.953.286,00 TRY 58,14 Bağlı Ortaklık
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. Polipropilenden mamül kanaviçe. branda. sera örtüsü. halı altı ile astarlı. astarsız ventilli torba. file torba ve ağır hizmet torbaları (big-bag) üretimi. 125.965.993,92 113.033.257,73 TRY 89,73 Bağlı Ortaklık
İŞBİR SİGORTA A.Ş. Öncelikle İŞBİR grubunun sigortalama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup. Sigorta Aracılık hizmeti vermektedir. 50.000,00 30.000,00 TRY 60,00 Bağlı Ortaklık
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. İşbir Grubunun ürettiği malları pazarlamak muhtelif tüketim üeünlerinin iç ve dış ticaretini yapmak. 50.000,00 29.493,75 TRY 58,98 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892758


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:531.356
Değişim :  0,23% |  3,09
Açılış :  1.352  
Önceki Kapanış :  1.353  
En Yüksek
1.358 En Düşük
1.343
BIST En Aktif Hisseler13:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 38,72 4.703.318 % 10,00  
TMSN 12,65 202.683.154 % 10,00  
BRYAT 326,70 47.050.663 % 10,00  
SELGD 4,51 884.188 % 10,00  
BRSAN 18,17 95.852.737 % 9,99  
daha fazla
13:51 Alış Satış %  
Dolar 7,9438 7,9493 % 0,75  
Euro 9,6336 9,6419 % 0,52  
Sterlin 10,4665 10,5190 % 0,03  
Frank 8,9025 8,9561 % 0,44  
Riyal 2,1116 2,1222 % 0,65  
daha fazla
13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 -0,99  
Altın Gr. 469 469 3,08  
Cumhuriyet 3.117 3.164 24,00  
Tam 3.097 3.177 24,73  
Yarım 1.497 1.537 11,96  
Çeyrek 751 768 5,98  
Gümüş.Ons 23,86 23,90 -0,13  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,01  
B. Petrol 50,08 50,08 -0,17  
Seans Raporu 13:51
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru