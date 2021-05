***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOSMAN ATAY KUZUCUOĞLU İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Pazarlama ve ihr. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı)-İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. .(Yönetim Kurulu Başkanı)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı)-İnter Tekstil A.Ş. .(Yönetim Kurulu Başkanı)Son 0.3ALİ KANTUR İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- İşbir Pazarlama ve ihr. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)-İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. .(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- İnter Tekstil A.Ş. .(Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kantur/Akdaş İnş.Gıda Paz.San.ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı)- GPG İnş.Eml.Tur.Mim.Pro.Enerji Mak.San.Tic.A.Ş.(Yönetim Kurulu Bşk.)- ITC Invest Trading&Consulting AG (Yönetim Kurulu Başkanı)- ITC-KA Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- ITC-Adana Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.)- Türkiye Müteahhitler Birliği(Yüksek Danışma Kurulu Üyesi) 0.8 Riskin Erken Saptanması KomitesiNECATİ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- İşbir Pazarlama ve İhr. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İnter Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) 0.8 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZPEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İnter Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) 1.6 Bağımsız Üye DeğilİHSAN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi Bağımsız Üye DeğilBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiİŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. Poliüretandan mamul. çeşitli yoğunluklarda ve fiziksel özelliklerde sünger ile her türlü yaylı ve sünger yatak üretimi ve pazarlaması. 92.800.000,00 53.953.286,00 TRY 58,14 Bağlı OrtaklıkİŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. Polipropilenden mamül kanaviçe. branda. sera örtüsü. halı altı ile astarlı. astarsız ventilli torba. file torba ve ağır hizmet torbaları (big-bag) üretimi. 125.965.993,92 113.033.257,73 TRY 89,73 Bağlı OrtaklıkİŞBİR SİGORTA A.Ş. Öncelikle İŞBİR grubunun sigortalama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup. Sigorta Aracılık hizmeti vermektedir. 50.000,00 30.000,00 TRY 60,00 Bağlı OrtaklıkİŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. İşbir Grubunun ürettiği malları pazarlamak muhtelif tüketim ürünlerinin iç ve dış ticaretini yapmak. 50.000,00 29.493,75 TRY 58,98 Bağlı OrtaklıkİŞBİR İNŞAAT VE GAYRİMENKUL A.Ş. İnşaat, taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak. Her türlü menkul ve gayrimenkulleri alıp, satmak. 20.362.550,92 18.269.169,50 TRY 89,71 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937423BIST