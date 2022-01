***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiİŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. Poliüretandan mamul. çeşitli yoğunluklarda ve fiziksel özelliklerde sünger ile her türlü yaylı ve sünger yatak üretimi ve pazarlaması. 92.800.000,00 53.953.286,00 TRY 58,14 Bağlı OrtaklıkİŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. Polipropilenden mamül kanaviçe. branda. sera örtüsü. halı altı ile astarlı. astarsız ventilli torba. file torba ve ağır hizmet torbaları (big-bag) üretimi. 141.465.993,92 108.288.243,73 TRY 76,54 Bağlı OrtaklıkİŞBİR SİGORTA A.Ş. Öncelikle İŞBİR grubunun sigortalama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup. Sigorta Aracılık hizmeti vermektedir. 50.000,00 30.000,00 TRY 60,00 Bağlı OrtaklıkİŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. İşbir Grubunun ürettiği malları pazarlamak muhtelif tüketim ürünlerinin iç ve dış ticaretini yapmak. 50.000,00 29.493,75 TRY 58,98 Bağlı OrtaklıkİŞBİR İNŞAAT VE GAYRİMENKUL A.Ş. İnşaat, taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak. Her türlü menkul ve gayrimenkulleri alıp, satmak. 20.362.550,92 18.269.169,50 TRY 89,71 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988709BIST