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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2022 18:14
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. Poliüretandan mamul. çeşitli yoğunluklarda ve fiziksel özelliklerde sünger ile her türlü yaylı ve sünger yatak üretimi ve pazarlaması. 92.800.000,00 53.953.286,00 TRY 58,14 Bağlı Ortaklık
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. Polipropilenden mamül kanaviçe. branda. sera örtüsü. halı altı ile astarlı. astarsız ventilli torba. file torba ve ağır hizmet torbaları (big-bag) üretimi. 141.465.993,92 108.288.243,73 TRY 76,54 Bağlı Ortaklık
İŞBİR SİGORTA A.Ş. Öncelikle İŞBİR grubunun sigortalama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup. Sigorta Aracılık hizmeti vermektedir. 50.000,00 30.000,00 TRY 60,00 Bağlı Ortaklık
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. İşbir Grubunun ürettiği malları pazarlamak muhtelif tüketim ürünlerinin iç ve dış ticaretini yapmak. 50.000,00 29.493,75 TRY 58,98 Bağlı Ortaklık
İŞBİR İNŞAAT VE GAYRİMENKUL A.Ş. İnşaat, taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak. Her türlü menkul ve gayrimenkulleri alıp, satmak. 20.362.550,92 18.269.169,50 TRY 89,71 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988709


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.192,40 76.385.493 % 10,00  
CRFSA 46,22 5.860.326 % 10,00  
UZERB 38,50 1.320.779 % 10,00  
DOBUR 85,30 6.257.747 % 9,99  
MGROS 43,00 238.775.548 % 9,97  
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Dolar 13,5719 13,5850 % 3,95  
Euro 15,3162 15,3629 % 3,79  
Sterlin 18,2145 18,3058 % 3,51  
Frank 14,6833 14,7718 % 3,42  
Riyal 3,5833 3,6012 % 3,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 11,22  
Altın Gr. 786 786 27,18  
Cumhuriyet 5.171 5.249 89,00  
Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 22,94 22,99 0,07  
Gümüş Gr. 9,96 9,98 0,33  
B. Petrol 79,80 79,80 0,82  
Seans Raporu 18:05
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