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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.01.2023 09:50
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ KANTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi 22.04.1986 İcrada Görevli Değil İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş. (Y.K. Başkan Vekili)- İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Y.K. Başkanı)- İşbir Pazarlama ve ihr. A.Ş. (Y.K. Başkan Vekili)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş.(Y.K. Başkanı)-İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. .(Y.K. Başkan Vekili)- İnter Tekstil A.Ş. .(Y.K. Başkan Vekili) Kantur&Akdaş A.Ş.(Y.K.Başkanı)- ITC Invest Trading&Consulting AG (Y.K. Başkanı)- ITC-KA Enerji A.Ş. (Y.K. Başkanı)- ITC Adana Enerji A.Ş. (Y.K. Başkanı)- ITC Antalya Enerji A.Ş. (Y.K. Başkanı)-Tek Tıbbi Katı Atık A.Ş. (Y.K. Başkanı)-ITC Bursa Enerji A.Ş. (Y.K. Başkanı)-ITC Eskişehir Enerji A.Ş. (Y.K. Başkanı)-ITC Alanya Enerji A.Ş. (Y.K. Başkanı)-Akdaş Döküm San. A.Ş. (Y.K. Bşk.Yrd.)- Türkiye Müteahhitler Birliği(Yüksek Danışma Kurulu Başkanı)-TEV (Mütevelli Heyet Üyesi)-TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclis Başkanı Evet 1.374 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
NECATİ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 29.06.1980 İcrada Görevli Değil İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- İşbir Pazarlama ve İhr. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İnter Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0.8 Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZPEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.05.2007 İcrada Görevli Değil İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İnter Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 1.6 Bağımsız Üye Değil
İHSAN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 01.06.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
METİN GÜLTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 14.04.2022 İcrada Görevli Değil İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi İşbir Sünger Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İşbir Holding A.Ş. CEO'su Evet 1.95 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103335


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