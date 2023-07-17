***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNECATİ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 29.06.1980 İcrada Görevli Değil İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- İşbir Pazarlama ve İhr. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İnter Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0.8 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZPEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 29.05.2007 İcrada Görevli Değil İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İnter Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 1.6 Bağımsız Üye DeğilHASAN SİNAN ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 14.07.2023 İcrada Görevli Değil SPK Danışmanı İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172592BIST