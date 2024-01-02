***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2024 09:22
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÖZPEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 29.05.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.63 Bağımsız Üye Değil
ALİ KANTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 22.04.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Kantur&Akdaş A.Ş.(Y.K.Başkan Yardımcısı)- ITC Invest Trading&Consulting AG (Y.K. Başkanı) Evet 8.76 Bağımsız Üye Değil
EDİZ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 29.12.2023 İcrada Görevli Değil CEO Evet 4.65 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231059
BIST
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10:447.593
En Düşük
|Değişim
|: 1,64%
|| 122,48
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.596
10:4429,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1944
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7078
En Düşük
29,4693
10:4432,7592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0617
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:441.981,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 23,69
|Açılış
|: 1.981,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:44
|KUYAS
|58,90
|38.000.881
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|45.597.776
|% 9,98
|
|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,43
|7.732.999
|% 9,78
|
|FORMT
|2,61
|10.453.577
|% 9,66
|
|BAYRK
|15,12
|17.389.846
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|45.496.146
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,40
|10.613.010
|% -6,78
|
|NTGAZ
|21,54
|48.325.879
|% -6,75
|
|GUBRF
|164,50
|2.890.450.465
|% 6,96
|
|THYAO
|236,10
|1.722.705.461
|% 3,28
|
|YKBNK
|19,92
|819.649.559
|% 1,94
|
|AKBNK
|37,24
|708.437.798
|% 1,97
|
|EREGL
|41,78
|678.395.349
|% 1,90
|
|SKBNK
|4,33
|343.415.808
|% 0,70
|
|YKBNK
|19,92
|819.649.559
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,04
|286.359.870
|% 2,33
|
|ISCTR
|23,82
|529.501.295
|% 1,97
|
|AKBNK
|37,24
|708.437.798
|% 1,97
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7012
|29,7078
|% 0,66
|
|Euro
|32,7417
|32,7592
|% 0,19
|
|Sterlin
|37,7117
|37,9008
|% 0,75
|
|Frank
|34,9963
|35,2071
|% 0,08
|
|Riyal
|7,8948
|7,9344
|% 0,60
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,05
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|989,58
|990,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.098,66
|1.105,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,34
|78,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,18
|2.075,50
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:44
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10:59CMBTN
Yüzde 5.83 oranında artışla 2, 250.00 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 633 adet işlem
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10:58RODRG
Yüzde 6.97 oranında artışla 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 650 adet işlem
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 153, 36 artarak (% 1.91 ) 8, 174
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10:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, THYAO, YKBNK
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10:57XU100
Endeks 7, 596 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 16, 906.00 milyon TL de