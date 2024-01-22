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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.01.2024 16:37
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ÖZPEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 29.05.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.63 Bağımsız Üye Değil
ALİ KANTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi 22.04.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Kantur&Akdaş A.Ş.(Y.K.Başkan Yardımcısı)- ITC Invest Trading&Consulting AG (Y.K. Başkanı) Evet 8.76 Bağımsız Üye Değil
EDİZ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 29.12.2023 İcrada Görevli Değil CEO Evet 4.65 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241978


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