***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









t raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,Beyan ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009264BIST