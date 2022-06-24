***ISBIR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.06.2022 09:47
***ISBIR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISBIR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Kantur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039041
BIST
11:102.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,74
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
11:1017,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0224
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3794
En Düşük
17,2992
11:1018,2993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3233
En Düşük
18,2245
11:101.021,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.021,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:10
|MAKIM
|15,56
|71.603.069
|% 9,96
|
|FMIZP
|128,90
|38.143.085
|% 6,62
|
|ACSEL
|52,90
|17.859.786
|% 6,44
|
|RTALB
|14,77
|36.055.204
|% 6,34
|
|DERHL
|8,69
|12.579.880
|% 6,11
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|TSGYO
|4,65
|13.523.389
|% -5,49
|
|VKING
|6,05
|1.581.696
|% -4,27
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|ASELS
|24,72
|1.113.690.735
|% 6,09
|
|THYAO
|50,90
|925.498.947
|% 0,69
|
|ODAS
|3,15
|421.609.813
|% -2,78
|
|EREGL
|27,64
|343.710.966
|% 0,22
|
|SISE
|21,52
|300.163.604
|% -0,19
|
|ODAS
|3,15
|421.609.813
|% -2,78
|
|ASELS
|24,72
|1.113.690.735
|% 6,09
|
|EKGYO
|2,58
|100.507.565
|% -0,39
|
|PRDGS
|2,91
|100.113.182
|% 1,75
|
|TSKB
|2,17
|75.062.373
|% -0,46
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3717
|17,3749
|% 0,13
|
|Euro
|18,2868
|18,2993
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2300
|21,3365
|% 0,19
|
|Frank
|17,9927
|18,1011
|% 0,22
|
|Riyal
|4,6151
|4,6383
|% 0,21
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|4,83
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|5,78
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.778
|6.877
|15,00
|
|Yarım
|3.327
|3.363
|7,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,04
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25GLRYH
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 848, 042 adet işlem
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 91 artarak (% 0.47 ) 2, 787
-
11:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, TRKCM
-
11:23XU100
Endeks 2, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 8, 235.00 milyon TL de
-
11:23RTALB
Yüzde 6.34 oranında artışla 14.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 580 adet işlem