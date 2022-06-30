***ISBIR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2022 09:41
***ISBIR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISBIR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Kantur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040217
BIST
12:282.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,72
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:2816,6922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0540
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:2817,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0482
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:28973,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,45
|Açılış
|: 973,45
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:28
|YGGYO
|22,90
|1.877.575
|% 9,99
|
|BEYAZ
|9,68
|33.692.929
|% 8,16
|
|BMSCH
|10,63
|71.705.885
|% 7,37
|
|RTALB
|7,29
|73.373.006
|% 7,36
|
|PEGYO
|1,85
|22.643.390
|% 6,94
|
|LIDFA
|11,34
|24.329.828
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.459.073
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,90
|15.786.535
|% -6,20
|
|THYAO
|45,82
|1.727.375.852
|% -0,78
|
|SISE
|21,48
|1.524.611.986
|% 3,87
|
|EREGL
|26,54
|547.538.837
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,03
|493.099.296
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,69
|469.845.635
|% 6,32
|
|EKGYO
|2,69
|469.845.635
|% 6,32
|
|YKBNK
|4,33
|385.547.316
|% 0,93
|
|ODAS
|2,86
|241.794.236
|% -1,38
|
|TSKB
|1,95
|154.506.950
|% -3,47
|
|SISE
|21,48
|1.524.611.986
|% 3,87
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6794
|16,6922
|% 0,32
|
|Euro
|17,4151
|17,4359
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,1858
|20,2870
|% 0,34
|
|Frank
|17,3734
|17,4780
|% 0,07
|
|Riyal
|4,4339
|4,4561
|% 0,25
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,21
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.594
|-5,00
|
|Tam
|6.491
|6.575
|-66,00
|
|Yarım
|3.177
|3.215
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.607
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,22
|