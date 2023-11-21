***ISBIR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.11.2023 13:45
***ISBIR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISBIR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Kantur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219119
BIST
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14:527.971
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 25,00
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.015
14:5228,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0660
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8062
En Düşük
28,6767
14:5231,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1024
|Açılış
|: 31,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
14:521.840,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.840,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.772,00
|67.343.249
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.619,00
|26.823.555
|% 9,99
|
|POLTK
|13.662,50
|222.469.860
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,31
|53.242.041
|% 9,92
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|203.239.540
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|260,75
|8.448.462.805
|% 2,36
|
|EREGL
|40,92
|3.305.228.310
|% 3,33
|
|MIATK
|46,16
|2.353.805.142
|% -9,49
|
|TUPRS
|153,80
|2.245.015.870
|% 0,13
|
|BRSAN
|813,00
|2.032.301.094
|% 1,12
|
|IHLAS
|1,39
|214.081.014
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,56
|862.929.397
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,08
|526.168.130
|% 0,00
|
|EREGL
|40,92
|3.305.228.310
|% 3,33
|
|ODAS
|11,52
|932.121.539
|% 2,40
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8000
|28,8056
|% 0,23
|
|Euro
|31,5570
|31,5696
|% 0,33
|
|Sterlin
|35,9863
|36,1667
|% 0,45
|
|Frank
|32,4440
|32,6394
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6553
|7,6937
|% 0,24
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,52
|23,56
|% 0,66
|
|Platin
|926,00
|928,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,55
|1.088,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,01
|82,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,29
|1.987,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05PCILT
Yüzde 5.90 oranında artışla 38.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 043, 911 adet işlem
-
15:04IHLGM
Yüzde 6.99 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 669, 429 adet işlem
-
15:03ERBOS
Yüzde 7.99 oranında artışla 233.80 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 619 adet işlem
-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 84 artarak (% 0.55 ) 8, 446
-
15:01XU100
Endeks 7, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 56, 222.00 milyon TL de