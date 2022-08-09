***ISBIR* *KERVN* *AGHOL* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
09.08.2022 16:31
***ISBIR******KERVN******AGHOL******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AGHOL, AYES, ISBIR, KERVN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AGHOL 1 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. E ZEYNEP YAZICI IRGIT 50.000,000
AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E PERVİN ÇETE 1.190,820
ISBIR 3 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MEHMET FAİZ ARABACIOĞLU 6.000,000
KERVN 4 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş E SAYIM AYDIN 6.031,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053490
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0045
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,8767
En Düşük
17,8069
18:0518,4427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4427
En Düşük
18,3664
18:051.027,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.026,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,61
En Düşük
1.026,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8231
|17,8735
|% 0,03
|
|Euro
|18,3429
|18,4427
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,7222
|21,8312
|% -0,20
|
|Frank
|18,8501
|18,9636
|% -0,16
|
|Riyal
|4,7308
|4,7545
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.873
|6.972
|-12,00
|
|Yarım
|3.349
|3.409
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,60
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046