***ISBIR* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
03.10.2022 16:47
***ISBIR******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ISBIR, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ISBIR 1 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E SEVİM KARABULUT 231.349,770
YBTAS 2 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MEHMET CANATAN 0,400
YBTAS 3 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MEHMET CANATAN 1,093
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta i
17:403.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,67
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
17:4018,5697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
17:4018,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2715
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4985
En Düşük
18,1735
17:401.026,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,34
|Açılış
|: 1.026,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.026,21
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler17:38
|AKSA
|66,00
|528.097.149
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.450.154
|% 9,99
|
|DAPGM
|43,88
|47.457.391
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.405.431.410
|% 9,96
|
|SUWEN
|43,92
|138.305.845
|% 9,96
|
|KIMMR
|10,95
|44.216
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|80,30
|7.646.030.718
|% 3,41
|
|AKBNK
|12,47
|3.726.931.758
|% 0,48
|
|YKBNK
|7,83
|3.455.045.974
|% 0,77
|
|SASA
|78,40
|3.405.431.410
|% 9,96
|
|VAKBN
|7,71
|3.381.371.890
|% 1,18
|
|YKBNK
|7,83
|3.455.045.974
|% 0,77
|
|VAKBN
|7,71
|3.381.371.890
|% 1,18
|
|EKGYO
|4,22
|1.702.551.620
|% -0,47
|
|HALKB
|8,07
|2.800.422.018
|% 5,22
|
|TSKB
|2,62
|830.396.682
|% -1,13
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5627
|18,5782
|% 0,15
|
|Euro
|18,4766
|18,4941
|% 1,47
|
|Sterlin
|21,1099
|21,2157
|% 0,82
|
|Frank
|18,8101
|18,9234
|% 1,03
|
|Riyal
|4,9243
|4,9490
|% 0,08
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|18,83
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|8,75
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.827
|6.903
|30,00
|
|Yarım
|3.326
|3.372
|15,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.687
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,07
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,14
|
|B. Petrol
|90,91
|90,91
|2,05
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53KONTR
Yüzde 5.38 oranında artışla 67.55 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 515, 387 adet işlem
-
17:52DERHL
Yüzde 9.23 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 906, 539 adet işlem
-
17:51ERCB
Yüzde 6.54 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 406, 988 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 05 artarak (% 1.80 ) 3, 787
-
17:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, YKBNK