***ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ISATR, ISBTR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalar17.11.2023 tarihli duyuru (https://borsaistanbul.com/tr/duyuru/6087/bist-piyasa-degeri-agirlikli-pay-endeksleri-kural-setinde-yapilan-degisiklikler-hakkinda-duyuru) ile ilan edilen BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ndeki değişiklikler uyarınca, 27.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan paylarda yapılacak değişiklikler aşağıda yer almaktadır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiISATR XUSRD 27/11/2023ISBTR XUSRD 27/11/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219971BIST