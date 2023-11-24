***ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
24.11.2023 18:17
***ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
17.11.2023 tarihli duyuru (https://borsaistanbul.com/tr/duyuru/6087/bist-piyasa-degeri-agirlikli-pay-endeksleri-kural-setinde-yapilan-degisiklikler-hakkinda-duyuru) ile ilan edilen BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ndeki değişiklikler uyarınca, 27.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan paylarda yapılacak değişiklikler aşağıda yer almaktadır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ISATR XUSRD 27/11/2023
ISBTR XUSRD 27/11/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219971
BIST
'
18:057.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,36
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.851
En Yüksek
7.996
18:0528,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0503
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
18:0531,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1170
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
18:051.858,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,56
|Açılış
|: 1.858,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.859,99
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|324,50
|566.185.454
|% 10,00
|
|GLBMD
|46,44
|36.297.604
|% 10,00
|
|FONET
|31,52
|247.102.442
|% 9,98
|
|ATATP
|106,30
|416.634.928
|% 9,98
|
|RTALB
|13,90
|84.417.117
|% 9,97
|
|NATEN
|372,25
|1.408.822.526
|% -9,98
|
|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
|
|ESEN
|101,00
|494.297.529
|% -8,60
|
|LIDFA
|10,00
|334.294.331
|% -7,24
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|THYAO
|259,75
|8.768.557.583
|% -0,38
|
|ASELS
|47,80
|3.721.694.273
|% 2,75
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|TUPRS
|150,50
|3.564.657.018
|% 0,40
|
|AKBNK
|31,86
|3.196.547.046
|% 1,27
|
|YKBNK
|17,82
|3.158.345.153
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,32
|1.250.769.573
|% 0,83
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|IHLAS
|1,28
|200.873.592
|% -3,76
|
|ZOREN
|4,98
|620.342.665
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8679
|28,8749
|% 0,17
|
|Euro
|31,5954
|31,6044
|% 0,33
|
|Sterlin
|36,2775
|36,4594
|% 0,80
|
|Frank
|32,6014
|32,7978
|% 0,49
|
|Riyal
|7,6757
|7,7142
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|933,08
|935,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.072,53
|1.076,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,13
|81,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,31
|2.001,71
|% 0,66
|