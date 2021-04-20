***ISCTR* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.04.2021 18:11
***ISCTR******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISCTR, ASELS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin (Yönerge) 5. maddesi çerçevesinde, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ASELS.E) payına dayalı 22,8 TL kullanım fiyatlı alım varantının (ASIJM.V) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR.E) payına dayalı 6,9 TL kullanım fiyatlı alım varantının (IBIKJ.V) piyasalarındaki Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/04/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
ÖMER LÜTFÜ ÇELENK
35038259
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929711
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0387
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
18:05463,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,67
|Açılış
|: 463,22
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1121
|8,1171
|% 0,36
|
|Euro
|9,7698
|9,7777
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,2825
|11,3391
|% 0,07
|
|Frank
|8,8359
|8,8891
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1566
|2,1674
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,50
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|66,00
|66,00
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
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