***ISCTR* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ISCTR******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ISCTR, ASELS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin (Yönerge) 5. maddesi çerçevesinde, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ASELS.E) payına dayalı 22,8 TL kullanım fiyatlı alım varantının (ASIJM.V) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR.E) payına dayalı 6,9 TL kullanım fiyatlı alım varantının (IBIKJ.V) piyasalarındaki Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/04/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıÖMER LÜTFÜ ÇELENK35038259Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929711BIST