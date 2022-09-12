***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 12:35
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISCTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062309
BIST
13:403.642
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 120,26
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.645
En Düşük
3.544
13:4018,2452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
13:4018,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2056
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
13:401.012,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.012,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.013,29
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler13:38
|RODRG
|33,22
|7.221.111
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|HALKB
|15,13
|2.007.378.864
|% 9,96
|
|ASELS
|32,24
|4.903.801.369
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|476.259.705
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|EUKYO
|4,20
|3.334.144
|% -5,41
|
|EGEPO
|9,90
|6.632.411
|% -4,07
|
|FENER
|54,15
|101.594.011
|% -4,07
|
|AKBNK
|17,46
|7.727.729.465
|% 9,67
|
|ISCTR
|12,79
|5.728.630.846
|% 2,81
|
|ASELS
|32,24
|4.903.801.369
|% 9,96
|
|EREGL
|33,64
|4.856.663.466
|% 3,64
|
|YKBNK
|9,71
|4.834.227.398
|% 6,35
|
|EKGYO
|5,31
|2.977.508.664
|% 3,91
|
|YKBNK
|9,71
|4.834.227.398
|% 6,35
|
|AKBNK
|17,46
|7.727.729.465
|% 9,67
|
|ISCTR
|12,79
|5.728.630.846
|% 2,81
|
|KRDMD
|15,24
|2.995.383.366
|% 6,87
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2368
|18,2498
|% 0,08
|
|Euro
|18,5067
|18,5176
|% 1,10
|
|Sterlin
|21,2178
|21,3242
|% 0,70
|
|Frank
|19,0198
|19,1344
|% 0,54
|
|Riyal
|4,8395
|4,8638
|% 0,02
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|8,69
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|5,26
|
|Cumhuriyet
|6.763
|6.865
|21,00
|
|Tam
|6.798
|6.846
|17,00
|
|Yarım
|3.313
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,23
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|1,06
|