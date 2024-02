***ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 15.000.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının kullanımına 27.02.2024 tarihinde başlanacaktır. 1 TL nominal değerli her bir grup paya kullandırılacak bedelsiz pay alma hakkı oranları aşağıdaki gibidir. A: %11.999,801 bedelsiz C B: %599,99003 bedelsiz C C: %149,99751 bedelsiz C Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 27.02.2024 tarihinde 1 TL nominal değerli beher Türkiye İş Bankası "A", "B" ve "C" Grubu payları için hesaplanan teorik fiyatlar aşağıdaki gibidir. "A": TL 1.425.174,343"B": TL 534.951,217"C": TL 11,464"A", "B" ve "C" Grubu payların teorik fiyatları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. C Grubu: "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" / (1 + "Bedelsiz Pay Alma Oranı")] [ / (1+ 1,4999751)] = 28,66011,464C = TL 11,464B Grubu: "B Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["B Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" – ("Bedelsiz Pay Alma Oranı" x "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı")] [ – (5,9999003 x )] = 535.020,00028,660534.951,217B = TL 534.951,217A Grubu: "A Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["A Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" – ("Bedelsiz Pay Alma Oranı" x "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı")] [ – (119,99801 x 28,660)] = 1.426.550,0001.425.174,343A = TL 1.425.174,343