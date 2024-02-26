***ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
26.02.2024 19:09
***ISCTR******ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISATR, ISBTR, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 15.000.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının kullanımına 27.02.2024 tarihinde başlanacaktır. 1 TL nominal değerli her bir grup paya kullandırılacak bedelsiz pay alma hakkı oranları aşağıdaki gibidir. A: %11.999,801 bedelsiz C B: %599,99003 bedelsiz C C: %149,99751 bedelsiz C Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 27.02.2024 tarihinde 1 TL nominal değerli beher Türkiye İş Bankası "A", "B" ve "C" Grubu payları için hesaplanan teorik fiyatlar aşağıdaki gibidir. "A": TL 1.425.174,343
"B": TL 534.951,217
"C": TL 11,464
"A", "B" ve "C" Grubu payların teorik fiyatları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. C Grubu: "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" / (1 + "Bedelsiz Pay Alma Oranı")] [ / (1+ 1,4999751)] = 28,
660
11,464
C = TL 11,464
B Grubu: "B Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["B Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" – ("Bedelsiz Pay Alma Oranı" x "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı")] [ – (5,9999003 x )] = 535.
020,000
28,660
534.951,217
B = TL 534.951,217
A Grubu: "A Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı" = ["A Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Öncesi Son Kapanış Fiyatı" – ("Bedelsiz Pay Alma Oranı" x "C Grubu Payların Bedelsiz Sermaye Artırımı Sonrasında Hesaplanan Teorik Fiyatı")] [ – (119,99801 x 28,660)] = 1.
426.550,000
1.425.174,343
A = TL 1.425.174,343
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252066
BIST