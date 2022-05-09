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***ISCTR* *ISMEN* *QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

09.05.2022 17:43
***ISCTR* *ISMEN* *QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***ISCTR******ISMEN******QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISMEN, ISCTR, QNBVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD82214 742.200.000 09.05.2022 02.08.2022 11.05.2022
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTISB92212 1.100.000.000 09.05.2022 14.09.2022 11.05.2022
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVK52317 100.000.000 09.05.2022 02.05.2023 11.05.2022


İlgili Şirketler [ISMEN, ISCTR, QNBVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027865


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KAPLM 91,30 81.762.567 % 10,00  
ETILR 10,12 13.796.463 % 10,00  
MEPET 3,74 8.816.802 % 10,00  
YBTAS 20.900,00 1.765.802 % 10,00  
PRKAB 38,08 110.738.828 % 9,99  
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Frank 15,0962 15,1871 % 0,30  
Riyal 4,0128 4,0329 % 1,04  
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Altın Gr. 903 903 -2,31  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 21,81 21,84 -0,53  
Gümüş Gr. 10,59 10,61 -0,15  
B. Petrol 108 108 -4,86  
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