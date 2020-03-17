***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 20 TRY 0 İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 2899999980 TRY 100 İMTİYAZLI DEĞİL İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830159BIST