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***ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

08.04.2021 17:39



***ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA82115 262.150.000 08.04.2021 06.08.2021 12.04.2021


İlgili Şirketler [ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925555


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Altın Gr. 460 461 5,21  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,53 25,55 0,39  
Gümüş Gr. 6,69 6,70 0,11  
B. Petrol 62,72 62,72 -0,44  
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