***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.11.2020 15:44
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 787.400.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 787.400.000 TL'ye (Yediyüzseksenyedimilyondörtyüzbin TürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı Yönetim Kurulu Kararı _19112020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889226
BIST
15:361.319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 24,54
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:367,5612
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,1548
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:368,9597
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,1905
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:36452,98
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -11,15
|Açılış
|: 453,13
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:36
|IZTAR
|12,76
|4.030.675
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.635.334
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.799.980
|% -9,70
|
|GARAN
|9,39
|7.809.056.668
|% 6,10
|
|KRDMD
|4,93
|4.386.527.019
|% 7,41
|
|YKBNK
|3,10
|3.539.707.580
|% 5,80
|
|AKBNK
|6,53
|1.955.507.525
|% 4,15
|
|VAKBN
|4,90
|1.478.900.868
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,10
|3.539.707.580
|% 5,80
|
|KRDMD
|4,93
|4.386.527.019
|% 7,41
|
|GARAN
|9,39
|7.809.056.668
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,95
|777.006.508
|% -2,01
|
|AKBNK
|6,53
|1.955.507.525
|% 4,15
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5560
|7,5612
|% -2,01
|
|Euro
|8,9505
|8,9597
|% -2,08
|
|Sterlin
|9,9908
|10,0409
|% -2,15
|
|Frank
|8,2641
|8,3139
|% -2,01
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% -1,94
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-8,65
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-10,12
|
|Cumhuriyet
|3.019
|3.065
|-82,00
|
|Tam
|3.000
|3.082
|-83,98
|
|Yarım
|1.450
|1.491
|-40,63
|
|Çeyrek
|727
|745
|-20,31
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|-0,10
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:47XU100
Endeks 1, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 35, 139.00 milyon TL de
-
15:46SRVGY
Yüzde 8.13 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268 adet işlem
-
15:45CRDFA
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 527, 565 adet işlem
-
15:44PAGYO
Yüzde 5.30 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 025 adet işlem
-
15:43GARAN
Yüzde 5.99 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 828, 874, 104 adet işlem