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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.05.2021 15:52



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.167.563.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 1.167.563.000 TL'ye (Birmilyaryüzaltmışyedimilyon beşyüzaltmışüçbin TürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı Yönetim Kurulu Kararı _03052021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934130


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