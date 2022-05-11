***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.05.2022 09:59
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.739.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.05.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 1.739.000.000 TL'ye (Birmilyaryediyüzotuzdokuzmilyon TürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 1.739.000.000 TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029043
BIST
10:212.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,97
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:2115,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0683
|Açılış
|: 15,3280
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|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,3880
En Düşük
15,2421
10:2116,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1324
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,2682
En Düşük
16,0616
10:21910,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 7,95
|Açılış
|: 909,80
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:19
|ULUUN
|10,38
|16.197.679
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.323.168
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.323.796
|% 9,74
|
|ARASE
|96,70
|25.261.302
|% 6,44
|
|KLMSN
|11,16
|10.672.848
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|705.749
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,91
|9.734.815
|% -9,66
|
|ARSAN
|4,36
|21.497.730
|% -9,17
|
|UTPYA
|12,98
|216.584
|% -6,48
|
|KRDMD
|16,56
|396.032.877
|% -0,06
|
|THYAO
|42,58
|357.612.871
|% 0,90
|
|SAHOL
|20,92
|256.362.575
|% 2,05
|
|KOZAL
|187,40
|255.353.669
|% 1,19
|
|EREGL
|34,66
|210.030.557
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,75
|109.987.102
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,76
|151.425.889
|% -2,08
|
|KRDMD
|16,56
|396.032.877
|% -0,06
|
|VAKBN
|4,49
|80.920.983
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,84
|84.874.425
|% -0,21
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3049
|15,3147
|% 0,45
|
|Euro
|16,1826
|16,1980
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,7931
|18,8874
|% 0,25
|
|Frank
|15,3371
|15,4295
|% 0,42
|
|Riyal
|4,0630
|4,0834
|% 0,13
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,24
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,39
|
Seans Raporu
10:19
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10:35IMASM
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 449 adet işlem
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10:31XU100
Endeks 2, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 4, 683.00 milyon TL de