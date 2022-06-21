Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.06.2022 14:28
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFA62216 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 984.220.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA62216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 21.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 223.620.000
İhraç Fiyatı 0,95579
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.06.2022
Kayıt Tarihi 20.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.06.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC RATING AA- 20.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 21 Mart 2022, itfa tarihi ise 21 Haziran 2022 olan TRFISFA62216 ISIN Kodlu, 223.620.000 -TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038405


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:512.571
Değişim :  1,24% |  31,37
Açılış :  2.557  
Önceki Kapanış :  2.539  
En Yüksek
2.577 En Düşük
2.551
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 11,70 2.552.659 % 9,96  
ULUSE 184,30 40.477.374 % 9,96  
BALAT 12,01 836.242 % 9,48  
ETYAT 3,30 10.399.778 % 9,27  
RODRG 18,32 2.734.311 % 9,18  
daha fazla
15:51 Alış Satış %  
Dolar 17,3472 17,3546 % 0,13  
Euro 18,3153 18,3363 % 0,62  
Sterlin 21,2365 21,3430 % 0,32  
Frank 17,8789 17,9866 % 0,21  
Riyal 4,6108 4,6339 % 0,11  
daha fazla
15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 -0,77  
Altın Gr. 1.025 1.025 0,64  
Cumhuriyet 6.823 6.926 16,00  
Tam 6.803 6.902 -2,00  
Yarım 3.340 3.376 -1,00  
Çeyrek 1.673 1.687 -1,00  
Gümüş.Ons 21,72 21,75 0,15  
Gümüş Gr. 12,14 12,16 0,12  
B. Petrol 116 116 1,49  
Seans Raporu 15:51
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru