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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.06.2022 14:37
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.739.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,46
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA92213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000
İhraç Fiyatı 0,94194
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC RATING AA- 20.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
1.739.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde 09.06.2022 tarihli 976.000.000-TL onaylı ihraç belgesi kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 90 gün vadeli 450.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 21 Haziran 2022, itfa tarihi 19 Eylül 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038408


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ULUSE 184,30 40.483.088 % 9,96  
ETYAT 3,31 10.527.528 % 9,60  
BALAT 12,01 836.242 % 9,48  
RODRG 18,33 2.784.037 % 9,24  
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Riyal 4,6108 4,6339 % 0,11  
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Altın Gr. 1.024 1.025 0,19  
Cumhuriyet 6.823 6.926 16,00  
Tam 6.800 6.899 -5,00  
Yarım 3.338 3.374 -3,00  
Çeyrek 1.672 1.687 -1,00  
Gümüş.Ons 21,78 21,81 0,21  
Gümüş Gr. 12,11 12,13 0,09  
B. Petrol 116 116 1,44  
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