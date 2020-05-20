***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.05.2020 14:57
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Canan Keskin Genel Müdür Yardımcısı 0 212 317 00 30 canan.keskin@isfaktoring.com.tr
Zeynep Karaca Mali ve İdari İşler Müdürü 0 212 317 00 61 zeynep.karaca@isfaktoring.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İş Finansal Kiralama A.Ş. 117346872 TRY 78,22
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 32625000 TRY 21,75
Trakya Yatırım Holding A.Ş. 9376 TRY 0,0001
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 9376 TRY 0,0001
Topkapı Yatırım Holding A.Ş. 9376 TRY 0,0001
TOPLAM 150000000 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ŞENCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 02.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, JSC İşbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Elginkan Vakfı - Mütevelli Heyeti Kuruluş Temsilcisi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
Uygar Şafak Öğün Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
NURLAN EROL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Krediler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
Necati Çağlar Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi
İbrahim Volkan Ergan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
ETHEM ELİAÇIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGE KÜLLAH KURTULUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
DORUK YURTKURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Müdür Yardımcısı, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Topkapı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, JSC İŞBANK Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ÖMER KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER KARAKUŞ Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Çalışkan Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Efes Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET ZAFER KALYONCU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CANAN KESKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Müdür, Yönetici Direktör, Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845919
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