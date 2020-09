***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBono 400000000 TRY Yurtiçi 05.06.2017 05.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 520000000 TRY Yurtiçi 10.11.2017 10.11.2018 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 444000000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 320300000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 420000000 TRY Yurtiçi 20.08.2020 20.08.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER KARAKUŞ Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu BaşkanıHÜSEYİN ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıAHMET ZAFER KALYONCU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıCANAN KESKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Müdür, Yönetici Direktör, Genel Müdür Yardımcısı