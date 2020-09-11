***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.09.2020 15:31
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 400000000 TRY Yurtiçi 05.06.2017 05.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 520000000 TRY Yurtiçi 10.11.2017 10.11.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 444000000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 320300000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 420000000 TRY Yurtiçi 20.08.2020 20.08.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER KARAKUŞ Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
AHMET ZAFER KALYONCU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CANAN KESKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Müdür, Yönetici Direktör, Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874667
BIST
15:241.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:247,4733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4744
En Düşük
7,4368
15:248,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0505
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:24467,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,13
|Açılış
|: 467,30
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DNISI
|6,82
|2.421.011
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.518.626
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.444.662
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.160.697
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.626.736
|% -9,80
|
|HATEK
|12,26
|69.665.932
|% -8,85
|
|PETKM
|4,31
|1.434.912.255
|% 1,17
|
|THYAO
|10,94
|639.749.860
|% 1,67
|
|ZOREN
|2,77
|473.210.891
|% 1,84
|
|TUPRS
|82,20
|460.863.697
|% 1,36
|
|RTALB
|59,05
|454.309.118
|% 3,51
|
|PETKM
|4,31
|1.434.912.255
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,53
|444.952.412
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,52
|430.903.938
|% 0,66
|
|IHLAS
|1,07
|252.734.908
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|272.437.251
|% 3,20
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4700
|7,4733
|% 0,33
|
|Euro
|8,8519
|8,8559
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,5564
|9,6043
|% 0,46
|
|Frank
|8,1820
|8,2313
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9860
|1,9959
|% 0,31
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-3,16
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.084
|3.161
|-17,60
|
|Yarım
|1.491
|1.529
|-8,52
|
|Çeyrek
|748
|764
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,33
|