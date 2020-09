***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İş Finansal Kiralama A.Ş. 117346872 TRY 78,22Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 32625000 TRY 21,75Trakya Yatırım Holding A.Ş. 9376 TRY 0,0001TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 9376 TRY 0,0001Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 9376 TRY 0,0001TOPLAM 150000000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOZAN GÜRSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 18.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank Georgia Yönetim Kurulu Başkanı, Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıUygar Şafak Öğün Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıNURLAN EROL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Krediler Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilNecati Çağlar Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesiİbrahim Volkan Ergan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET TÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilÖZGE KÜLLAH KURTULUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilDORUK YURTKURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Müdür Yardımcısı, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Topkapı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, JSC İŞBANK Yönetim Kurulu Üyesi, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiÖMER KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877020BIST