***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2021 16:15
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 400000000 TRY Yurtiçi 05.06.2017 05.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 520000000 TRY Yurtiçi 10.11.2017 10.11.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 444000000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 320300000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 420000000 TRY Yurtiçi 20.08.2020 20.08.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 448700000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 223300000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 355250000 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897132
BIST
16:031.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
16:037,3866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0356
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3562
16:039,0728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0206
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:03463,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,65
|Açılış
|: 463,15
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:03
|DGGYO
|9,24
|4.455.044
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.660.715
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|265.267.834
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|246.760.448
|% -9,99
|
|UZERB
|56,20
|607.787
|% -9,72
|
|EKGYO
|2,43
|2.940.106.825
|% 3,40
|
|GUBRF
|70,05
|2.335.926.895
|% -9,55
|
|PETKM
|5,22
|1.498.484.070
|% 4,82
|
|KOZAL
|108,60
|1.332.532.995
|% 2,16
|
|GARAN
|10,22
|1.232.437.472
|% -0,97
|
|EKGYO
|2,43
|2.940.106.825
|% 3,40
|
|PETKM
|5,22
|1.498.484.070
|% 4,82
|
|KARSN
|3,66
|942.254.184
|% 2,52
|
|ISGYO
|2,79
|633.075.085
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,06
|641.636.078
|% -0,33
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3831
|7,3866
|% -0,48
|
|Euro
|9,0642
|9,0728
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,0140
|10,0642
|% -0,21
|
|Frank
|8,3684
|8,4188
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9651
|1,9750
|% -0,34
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|3,94
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|21,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|23,40
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|11,32
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,66
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,82
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 1 kaybederek (% -0.23 ) 1, 342
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, PSDTC, UMPAS, OYAYO, GLRYH, ATSYH, CMENT, PSDTC, ORMA, PSDTC
-
16:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, OLMIP, GOZDE, KSTUR
-
16:15
TKURU, SANFM, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:15
YAPRK, BRYAT, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında