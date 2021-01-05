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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.01.2021 16:15



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 400000000 TRY Yurtiçi 05.06.2017 05.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 520000000 TRY Yurtiçi 10.11.2017 10.11.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 444000000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 320300000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 420000000 TRY Yurtiçi 20.08.2020 20.08.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 448700000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 223300000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 355250000 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897132


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SANFM 15,40 1.306.311 % 10,00  
JANTS 401,20 265.267.834 % 9,98  
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Riyal 1,9651 1,9750 % -0,34  
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16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.948 3,94  
Altın Gr. 463 463 -0,58  
Cumhuriyet 3.069 3.115 21,00  
Tam 3.052 3.129 23,40  
Yarım 1.475 1.514 11,32  
Çeyrek 740 757 5,66  
Gümüş.Ons 27,36 27,40 0,11  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,02  
B. Petrol 51,91 51,91 0,82  
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