***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2022 15:59
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 400000000 TRY Yurtiçi 05.06.2017 05.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 520000000 TRY Yurtiçi 10.11.2017 10.11.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 444000000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 320300000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 420000000 TRY Yurtiçi 20.08.2020 20.08.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 448700000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 223300000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 355250000 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 432150000 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 997560000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 170000000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 984220000 TRY Yurtiçi 02.12.2021 02.12.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 1400000000 TRY Yurtiçi 02.12.2022 02.12.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085237
BIST