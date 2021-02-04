***ISFAK* *ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.02.2021 14:56
***ISFAK******ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bile birlikte İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız % 0,73 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
29/12/2020 tarihinde yapılan açıklamaya ilaveten ilgili şirket seçilerek tekrar bildirim yapılmaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2020 0 115.000 -115.000 663.577,551 548.577,551 % 0,89 % 0,89 % 0,73 % 0,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907458
BIST
16:171.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:177,1291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0354
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:178,5598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0658
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:17416,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -5,36
|Açılış
|: 416,71
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:17
|AYEN
|6,93
|207.769.856
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|97.719.300
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|154.525.443
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,47
|16.250.128
|% -7,88
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,78
|1.365.466.626
|% 2,37
|
|KARSN
|5,23
|1.119.256.430
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,02
|1.063.404.707
|% 2,03
|
|GARAN
|10,02
|1.025.430.597
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,51
|887.771.019
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|887.771.019
|% -0,40
|
|KARSN
|5,23
|1.119.256.430
|% 1,95
|
|PEGYO
|2,64
|562.628.182
|% 1,15
|
|SISE
|7,78
|1.365.466.626
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,02
|1.063.404.707
|% 2,03
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1247
|7,1291
|% -0,49
|
|Euro
|8,5539
|8,5598
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,7190
|9,7677
|% -0,14
|
|Frank
|7,8704
|7,9178
|% -0,77
|
|Riyal
|1,8942
|1,9037
|% -0,44
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-17,58
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|-48,00
|
|Tam
|2.751
|2.823
|-46,02
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-22,25
|
|Çeyrek
|667
|683
|-11,13
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,55
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|58,81
|58,81
|0,12
|