***ISFAK* *ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ISFAK******ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ISGSY]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/12/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım Bile birlikte İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız % 0,73 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.29/12/2020 tarihinde yapılan açıklamaya ilaveten ilgili şirket seçilerek tekrar bildirim yapılmaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)29/12/2020 0 115.000 -115.000 663.577,551 548.577,551 % 0,89 % 0,89 % 0,73 % 0,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907458BIST