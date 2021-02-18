***ISFAK* *ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.02.2021 09:31
***ISFAK******ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16/02/2021 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 24,60-25,42 fiyat aralığından 26.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız % 0,41 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
17/02/2021 tarihinde yapılan açıklamanın düzeltmesidir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/02/2021 0 26.500 -26.500 334.000,551 307.500,551 % 0,45 % 0,45 % 0,41 % 0,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910718
BIST
12:411.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,60
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.559
En Düşük
1.548
12:416,9604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:418,4121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:41399,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,31
|Açılış
|: 399,84
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:41
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.893.239
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.827.008
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,11
|37.885.102
|% -7,43
|
|TKURU
|316,20
|3.101.557
|% -7,19
|
|ISKPL
|39,84
|295.058.243
|% -6,30
|
|HALKB
|6,00
|2.584.231.620
|% 3,99
|
|SASA
|48,46
|1.296.604.430
|% 7,02
|
|THYAO
|12,51
|861.964.051
|% 2,54
|
|KOZAL
|144,80
|822.749.671
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|786.039.383
|% -0,88
|
|HALKB
|6,00
|2.584.231.620
|% 3,99
|
|VAKBN
|4,49
|786.039.383
|% -0,88
|
|PETKM
|5,18
|551.242.911
|% 2,57
|
|ODAS
|4,16
|369.199.987
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,50
|217.107.050
|% 1,21
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9573
|6,9604
|% -0,08
|
|Euro
|8,4061
|8,4121
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6527
|9,7011
|% 0,28
|
|Frank
|7,7247
|7,7713
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8490
|1,8583
|% -0,11
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,86
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-6,59
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,19
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,31
|