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***ISFIN* *AKDFA* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

09.12.2021 17:26
***ISFIN* *AKDFA* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Ku


***ISFIN******AKDFA******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, CRDFA, ISFIN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNA2112 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2021 İtfa
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCA2117 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2021 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNA2114 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2021 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982459


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 2,31 23.126.463 % 10,00  
HEDEF 5,39 76.636.280 % 10,00  
BFREN 1.265,00 89.774.348 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 764.528 % 10,00  
EDATA 16,54 93.096.430 % 9,97  
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Sterlin 18,3059 18,3977 % 0,71  
Frank 14,9718 15,0620 % 0,69  
Riyal 3,6783 3,6968 % 0,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 9,19  
Altın Gr. 795 795 7,82  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.255 5.388 66,95  
Yarım 2.540 2.607 32,39  
Çeyrek 1.274 1.303 16,19  
Gümüş.Ons 22,14 22,18 0,20  
Gümüş Gr. 9,87 9,89 0,14  
B. Petrol 74,72 74,72 0,30  
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