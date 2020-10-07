***ISFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.10.2020 17:34
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFISFN12123
Nominal Değer (TL)
175.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/10/2020
Vadesi (Gün)
111
İtfa Tarihi
27/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879301
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0843
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1262
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2849
En Düşük
9,1278
18:05477,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,86
|Açılış
|: 477,51
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8753
|7,8821
|% 1,08
|
|Euro
|9,2652
|9,2783
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,1422
|10,1930
|% 1,35
|
|Frank
|8,5585
|8,6101
|% 1,17
|
|Riyal
|2,0938
|2,1043
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|5,54
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,41
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,69
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,25
|
|B. Petrol
|41,58
|41,58
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO