***ISFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.06.2020 18:45
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, İş Finansal Kiralama A.Ş. (ISFIN) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Cem OKULLU
13967624
Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/09/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851459
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05379,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,44
|Açılış
|: 379,92
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|483.006
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.688
|% -9,92
|
|IHGZT
|4,48
|59.544.850
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,33
|1.944.786
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.355.345
|% -9,20
|
|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 1,86
|
|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 1,02
|
|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 1,05
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5801
|8,6232
|% 0,08
|
|Frank
|7,1768
|7,2200
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8179
|1,8271
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|1,44
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|2,90
|
|Tam
|2.536
|2.555
|3,00
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|1,50
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|1,14
|