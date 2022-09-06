***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:19
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060442
BIST
15:363.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 28,61
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:3618,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2342
En Düşük
18,1962
15:3618,0898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:361.002,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.002,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:36
|INVEO
|18,59
|248.273.200
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.853.995
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.541.786
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.917.677.892
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.719.251
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.905.601
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,21
|11.285.562.468
|% 1,23
|
|EREGL
|32,04
|7.261.832.063
|% 3,42
|
|AKBNK
|15,28
|6.158.304.415
|% 7,68
|
|EKGYO
|4,55
|5.729.126.849
|% 3,88
|
|THYAO
|74,70
|4.693.244.047
|% -0,60
|
|YKBNK
|8,21
|11.285.562.468
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,55
|5.729.126.849
|% 3,88
|
|ISCTR
|10,26
|4.248.827.583
|% 6,43
|
|AKBNK
|15,28
|6.158.304.415
|% 7,68
|
|KRDMD
|13,68
|3.985.887.649
|% 6,21
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2189
|18,2342
|% 0,10
|
|Euro
|18,0789
|18,0898
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,0132
|21,1186
|% 0,41
|
|Frank
|18,4784
|18,5897
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8348
|4,8591
|% 0,06
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|0,63
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,02
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.772
|6.851
|39,00
|
|Yarım
|3.300
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,05
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|-2,96
|
Seans Raporu
15:36
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