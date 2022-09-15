***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 16:23
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063353
BIST
16:143.405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -42,40
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.393
16:1418,2746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:1418,2758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0712
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:14990,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,25
|Açılış
|: 990,30
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:11
|MERKO
|5,39
|74.286.104
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|398.504.526
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|32.724.819
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|67.306.373
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|108.804.577
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.263.232
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.834.698.796
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.361.803.515
|% -9,98
|
|ASELS
|33,66
|7.999.865.783
|% 2,00
|
|THYAO
|74,90
|5.189.055.510
|% 0,81
|
|YKBNK
|7,08
|4.055.314.361
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,71
|3.524.416.120
|% 1,56
|
|ISCTR
|9,16
|3.428.357.764
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.055.314.361
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,29
|1.846.374.539
|% -2,94
|
|ISCTR
|9,16
|3.428.357.764
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,71
|3.524.416.120
|% 1,56
|
|ASELS
|33,66
|7.999.865.783
|% 2,00
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2454
|18,2798
|% 0,28
|
|Euro
|18,3800
|18,3900
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9622
|21,0673
|% -0,11
|
|Frank
|19,0300
|19,1446
|% 0,82
|
|Riyal
|4,8459
|4,8702
|% 0,20
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-9,67
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,84
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.709
|6.772
|-20,00
|
|Yarım
|3.269
|3.310
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,18
|92,18
|-1,92
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26ZRGYO
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 795, 194 adet işlem
-
16:25KLRHO
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 218, 789 adet işlem
-
16:24KLRHO
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 149, 559 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 68 kaybederek (% -1.72 ) 3, 702
-
16:22XU100
Endeks 3, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 65, 035.00 milyon TL de