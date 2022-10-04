***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2022 10:15
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066885
BIST
10:503.465
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 72,67
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.466
En Düşük
3.409
10:5018,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,6115
En Düşük
18,4824
10:5018,3657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1387
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
10:501.021,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.021,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler10:50
|SASA
|78,40
|1.400.452.928
|% 9,96
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,35
|212.731.686
|% 8,92
|
|HALKB
|8,33
|1.010.037.340
|% 8,60
|
|ZOREN
|4,25
|151.315.486
|% 8,42
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|INFO
|12,13
|10.212.095
|% -4,49
|
|ULUFA
|4,31
|21.546.687
|% -4,22
|
|DENGE
|2,51
|14.555.087
|% -3,46
|
|THYAO
|78,90
|1.830.685.430
|% 1,61
|
|SASA
|78,40
|1.400.452.928
|% 9,96
|
|VAKBN
|8,13
|1.237.751.230
|% 6,69
|
|AKBNK
|13,00
|1.235.611.226
|% 4,75
|
|HALKB
|8,33
|1.010.037.340
|% 8,60
|
|VAKBN
|8,13
|1.237.751.230
|% 6,69
|
|EKGYO
|4,26
|577.156.876
|% 0,47
|
|HALKB
|8,33
|1.010.037.340
|% 8,60
|
|YKBNK
|8,20
|987.100.650
|% 5,53
|
|TSKB
|2,73
|284.621.155
|% 3,02
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5771
|18,5797
|% 0,16
|
|Euro
|18,3545
|18,3657
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,1227
|21,2286
|% 0,88
|
|Frank
|18,7098
|18,8225
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9272
|4,9519
|% 0,14
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,84
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,54
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.821
|6.897
|24,00
|
|Yarım
|3.324
|3.369
|12,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|0,18
|
|B. Petrol
|89,29
|89,29
|0,43
|
Seans Raporu
10:50
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