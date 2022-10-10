***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2022 11:05
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069576
BIST
14:003.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 26,25
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:0018,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0277
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:0018,0372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0645
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:001.003,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,06
|Açılış
|: 1.003,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler13:58
|KONTR
|82,50
|606.483.288
|% 10,00
|
|CRFSA
|44,32
|84.467.476
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|380.415.916
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|94.326.941
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.904.576
|% -9,90
|
|MARTI
|4,68
|124.320.225
|% -6,40
|
|ISBTR
|42.610,00
|170.081
|% -4,40
|
|ZOREN
|4,32
|90.210.936
|% -4,00
|
|THYAO
|85,80
|3.576.226.910
|% 1,90
|
|SASA
|86,30
|1.681.848.536
|% -0,86
|
|EKGYO
|4,35
|1.444.791.392
|% 1,16
|
|SISE
|30,22
|1.415.822.181
|% 1,55
|
|ASELS
|32,08
|1.348.912.828
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,35
|1.444.791.392
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,73
|179.598.038
|% -2,26
|
|DOHOL
|5,34
|527.570.789
|% 0,19
|
|YKBNK
|8,15
|682.481.339
|% 0,12
|
|ISCTR
|8,31
|669.383.733
|% -0,48
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5784
|18,5845
|% -0,17
|
|Euro
|18,0220
|18,0396
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,4703
|20,5729
|% -0,53
|
|Frank
|18,5287
|18,6403
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% -0,19
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-14,97
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,24
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-0,48
|