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***ISFIN* *CRDFA* *TATGD* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

29.08.2022 17:45
***ISFIN* *CRDFA* *TATGD* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***ISFIN******CRDFA******TATGD******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ATAGY, TATGD, CRDFA, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ATAGY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAY92235 14.000.000 29.08.2022 13.09.2022 01.09.2022
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTATK52311 220.000.000 26.08.2022 30.05.2023 01.09.2022
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFCK2222 30.000.000 29.08.2022 15.11.2022 01.09.2022
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC12319 15.000.000 29.08.2022 03.01.2023 01.09.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN12313 400.000.000 29.08.2022 10.01.2023 01.09.2022


İlgili Şirketler [ATAGY, TATGD, CRDFA, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058926


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DYOBY 18,64 66.039.533 % 9,97  
ADEL 33,54 42.025.540 % 9,97  
HALKB 7,84 3.635.932.262 % 9,96  
KONTR 213,20 432.310.582 % 9,95  
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Cumhuriyet 6.797 6.900 15,00  
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Yarım 3.320 3.359 -30,00  
Çeyrek 1.665 1.679 -15,00  
Gümüş.Ons 18,85 18,87 -0,05  
Gümüş Gr. 10,98 10,99 -0,07  
B. Petrol 102 102 2,63  
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