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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.03.2020 16:50
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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 06.03.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Şirketimizin 2020 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesi ve yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824941


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