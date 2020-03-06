***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.03.2020 16:50
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 06.03.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Şirketimizin 2020 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesi ve yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824941
BIST
16:44109.585
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -2.229,75
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:446,1049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
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|Açılış
|: 6,0910
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|Önceki Kapanış
|: 6,1000
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6,1287
En Düşük
6,0727
16:446,9158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 6,8780
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|Önceki Kapanış
|: 6,8160
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6,9255
En Düşük
6,8333
16:44329,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 329,04
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.592.628
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.454.493
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,30
|162.700.489
|% 13,92
|
|EMKEL
|1,87
|1.646.060
|% 10,00
|
|UTPYA
|5,31
|18.061.923
|% 9,48
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|474,50
|1.743.234
|% -7,86
|
|GARFA
|4,80
|15.956.167
|% -7,51
|
|THYAO
|11,25
|962.695.486
|% -3,93
|
|ASELS
|29,72
|606.139.684
|% -1,85
|
|EREGL
|8,83
|398.155.044
|% 0,91
|
|GARAN
|10,01
|351.162.896
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,43
|285.911.467
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|285.911.467
|% -3,95
|
|ODAS
|2,09
|230.924.032
|% -2,34
|
|KARSN
|1,87
|181.285.348
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|124.868.281
|% -2,04
|
|THYAO
|11,25
|962.695.486
|% -3,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9090
|7,9486
|% 0,10
|
|Frank
|6,5005
|6,5397
|% 0,99
|
|Riyal
|1,6221
|1,6302
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-0,17
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.164
|2.219
|21,17
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|10,24
|
|Çeyrek
|525
|537
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|47,84
|47,84
|-2,15
|