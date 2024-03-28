***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2024-2025-2026Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.03.2024Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar28.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda 2024-2025-2026 yıllarında bağımsız dış denetimi yapmak üzerePwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263946BIST