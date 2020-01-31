***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.303 0 0 1.938 0 58 0 0 22.189 0 146.144 0 112.948 41.088 974.668TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.085 0 -6.828 -46.913Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.085 -40.085 0 -6.828 -6.828Yeni Bakiye24 650.303 0 0 1.938 0 58 0 0 22.189 0 146.144 -40.085 112.948 34.260 927.755Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -131 0 0 -5.889 0 0 0 197.537 31.308 222.825Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.948 0 112.948 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.948 0 112.948 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 16.300 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 16.300 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24 695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 16.300 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -515 0 0 39.660 0 0 0 84.292 -84 123.353Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 55.960 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 958.285 1.016.537FAKTORİNG GELİRLERİ477.229 530.465Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler462.780 489.758İskontolu73.557 92.664Diğer389.223 397.094Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar14.449 40.707İskontolu2.572 4.883Diğer11.877 35.824FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ481.056 486.072Finansal Kiralama Gelirleri480.187 485.383Faaliyet Kiralaması Gelirleri869 689Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -799.155 -892.708Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-467.275 -538.356Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-327 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-295.902 -316.173Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-35.651 -38.179BRÜT KAR (ZARAR)159.130 123.829ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -80.161 -72.408Personel Giderleri-51.783 -46.686Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.273 -1.148Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-27.105 -24.574Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)78.969 51.421DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 557.714 484.359Bankalardan Alınan Faizler8.169 7.117Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri4.380 5.391Sermaye Piyasası İşlemleri Karı213 0Türev Finansal İşlemler Karı291.492 311.780Kambiyo İşlemleri Karı175.055 108.912Diğer78.405 51.159KARŞILIK GİDERLERİ33 -312.295 -42.184Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-312.295 -42.184Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -215.844 -184.668Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-197.634 -180.459Kambiyo İşlemleri Zararı0 0Diğer-18.210 -4.209NET FAALİYET KARI (ZARARI)108.544 308.928BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.544 308.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 -29.334 -79.387Cari Vergi Karşılığı-34.738 -67.091Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.625 -12.684Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi7.029 388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)79.210 229.541DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI79.210 229.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.082 32.004Ana Ortaklık Payları84.292 197.537Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,12000000 0,28000000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,12000000 0,28000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,12000000 0,28000000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,12000000 0,28000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı253.288 160.915Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri946.466 960.957Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-822.253 -806.393Alınan Temettüler4.380 5.391Alınan Ücret ve Komisyonlar14.449 40.707Elde Edilen Diğer Kazançlar40.982 37.661Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar31 37.423 13.498Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-47.379 -42.465Ödenen Vergiler21 -42.409 -134.733Diğer121.629 86.292Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.783.688 -952.063Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-665.414 1.470.994Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış502.794 361.408Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış29.678 -139.486Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)840 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.901.300 -2.700.142Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)14.490 55.163Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.036.976 -791.148YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -7.979Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -4.774 -25.586Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 293 12.452Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.481 -21.113FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.711.972 5.601.402Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.595.964 -4.767.622İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.883.992 833.780Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi667 3.164Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)149.170 24.683Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar272.557 247.874Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar421.727 272.557Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)79.210 229.541DİĞER KAPSAMLI GELİRLER44.143 -6.716Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-515 -131Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-650 -164Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler135 33Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar44.658 -6.585Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri44.658 -6.585Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)123.353 222.825Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 2.078 419.650 421.728 3.581 268.988 272.569GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 951 0 951 859 0 859TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 1.388 1.388 0 72.110 72.110GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 86.279 0 86.279 41.622 0 41.622İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.966.344 4.319.071 8.285.415 3.800.153 4.246.622 8.046.775Faktoring Alacakları8 2.545.266 614.482 3.159.748 2.201.496 528.479 2.729.975İskontolu Faktoring Alacakları (Net)623.702 141.297 764.999 315.924 101.991 417.915Diğer Faktoring Alacakları1.921.564 473.185 2.394.749 1.885.572 426.488 2.312.060Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)9 1.253.324 3.754.306 5.007.630 1.495.532 3.722.565 5.218.097Finansal Kiralama Alacakları1.540.524 4.189.793 5.730.317 1.824.423 4.146.586 5.971.009Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 1 1Kazanılmamış Gelirler (-)-287.200 -435.487 -722.687 -328.891 -424.022 -752.913İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar8,9 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar563.946 15.894 579.840 270.608 26.800 297.408Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-396.192 -65.611 -461.803 -167.483 -31.222 -198.705ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 12.417 0 12.417 13.486 0 13.486MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 3.965 0 3.965 4.438 0 4.438YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 18.019 0 18.019 61.384 0 61.384ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 33.071 0 33.071 27.532 0 27.532DİĞER AKTİFLER15 70.510 152.567 223.077 56.066 83.880 139.946ARA TOPLAM4.193.634 4.892.676 9.086.310 4.009.121 4.671.600 8.680.721SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 1.989 0 1.989 939 0 939Satış Amaçlı1.989 0 1.989 939 0 939Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI4.195.623 4.892.676 9.088.299 4.010.060 4.671.600 8.681.660YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 3.217.423 3.953.221 7.170.644 2.067.201 2.838.023 4.905.224FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 383 457 840 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 369.966 0 369.966 2.352.041 0 2.352.041GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 10.723 10.723 0 96.521 96.521KARŞILIKLAR20 13.844 4.704 18.548 11.088 4.275 15.363Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı11.434 0 11.434 10.229 0 10.229Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.410 4.704 7.114 859 4.275 5.134CARİ VERGİ BORCU21 20.637 0 20.637 15.489 0 15.489ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 97.570 125.438 223.008 48.163 98.279 146.442ARA TOPLAM3.719.823 4.094.543 7.814.366 4.493.982 3.037.098 7.531.080SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.273.933 0 1.273.933 1.150.580 0 1.150.580Ödenmiş Sermaye23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303Sermaye Yedekleri23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.938 0 1.938 1.938 0 1.938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 -588 0 -588 -73 0 -73Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 55.960 0 55.960 16.300 0 16.300Kar Yedekleri24 396.081 0 396.081 214.092 0 214.092Yasal Yedekler51.004 0 51.004 44.321 0 44.321Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler345.077 0 345.077 169.771 0 169.771Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar59.755 0 59.755 157.452 0 157.452Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-24.537 0 -24.537 -40.085 0 -40.085Dönem Net Kâr veya Zararı84.292 0 84.292 197.537 0 197.537Kontrol Gücü Olmayan Paylar65.484 0 65.484 65.568 0 65.568YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.993.756 4.094.543 9.088.299 5.644.562 3.037.098 8.681.660Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ58.645 253.234 311.879 58.178 65.715 123.893RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ126.107 80.548 206.655 223.224 47.935 271.159ALINAN TEMİNATLAR38 37.002.683 56.303.541 93.306.224 33.795.392 52.589.160 86.384.552VERİLEN TEMİNATLAR26 109.903 39.345 149.248 1.680.759 4.397 1.685.156TAAHHÜTLER111.157 372.388 483.545 42.222 235.335 277.557Cayılamaz Taahhütler0 53.434 53.434 0 63.806 63.806Cayılabilir Taahhütler111.157 318.954 430.111 42.222 171.529 213.751Kiralama Taahhütleri111.157 318.954 430.111 42.222 171.529 213.751Finansal Kiralama Taahhütleri111.157 318.954 430.111 42.222 171.529 213.751Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 797.431 886.085 1.683.516 1.705.290 1.652.342 3.357.632Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler797.431 886.085 1.683.516 1.705.290 1.652.342 3.357.632Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri797.431 886.085 1.683.516 1.705.290 1.652.342 3.357.632Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER444.387 112.766 557.153 186.991 123.886 310.877NAZIM HESAPLAR TOPLAMI38.650.313 58.047.907 96.698.220 37.692.056 54.718.770 92.410.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816561BIST