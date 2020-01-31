***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
31.01.2020 22:29
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
650.303 0 0 1.938 0 58 0 0 22.189 0 146.144 0 112.948 41.088 974.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.085 0 -6.828 -46.913
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.085 -40.085 0 -6.828 -6.828
Yeni Bakiye
24 650.303 0 0 1.938 0 58 0 0 22.189 0 146.144 -40.085 112.948 34.260 927.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -131 0 0 -5.889 0 0 0 197.537 31.308 222.825
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.948 0 112.948 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.948 0 112.948 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 16.300 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 16.300 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 16.300 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -515 0 0 39.660 0 0 0 84.292 -84 123.353
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 55.960 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 958.285 1.016.537
FAKTORİNG GELİRLERİ
477.229 530.465
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
462.780 489.758
İskontolu
73.557 92.664
Diğer
389.223 397.094
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.449 40.707
İskontolu
2.572 4.883
Diğer
11.877 35.824
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
481.056 486.072
Finansal Kiralama Gelirleri
480.187 485.383
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
869 689
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -799.155 -892.708
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-467.275 -538.356
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-327 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-295.902 -316.173
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-35.651 -38.179
BRÜT KAR (ZARAR)
159.130 123.829
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -80.161 -72.408
Personel Giderleri
-51.783 -46.686
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.273 -1.148
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-27.105 -24.574
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
78.969 51.421
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 557.714 484.359
Bankalardan Alınan Faizler
8.169 7.117
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
4.380 5.391
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
213 0
Türev Finansal İşlemler Karı
291.492 311.780
Kambiyo İşlemleri Karı
175.055 108.912
Diğer
78.405 51.159
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -312.295 -42.184
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-312.295 -42.184
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -215.844 -184.668
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-197.634 -180.459
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0
Diğer
-18.210 -4.209
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
108.544 308.928
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.544 308.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -29.334 -79.387
Cari Vergi Karşılığı
-34.738 -67.091
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.625 -12.684
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.029 388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
79.210 229.541
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
79.210 229.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.082 32.004
Ana Ortaklık Payları
84.292 197.537
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,12000000 0,28000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,12000000 0,28000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,12000000 0,28000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,12000000 0,28000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
253.288 160.915
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
946.466 960.957
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-822.253 -806.393
Alınan Temettüler
4.380 5.391
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.449 40.707
Elde Edilen Diğer Kazançlar
40.982 37.661
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 37.423 13.498
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-47.379 -42.465
Ödenen Vergiler
21 -42.409 -134.733
Diğer
121.629 86.292
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.783.688 -952.063
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-665.414 1.470.994
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
502.794 361.408
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
29.678 -139.486
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
840 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.901.300 -2.700.142
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
14.490 55.163
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.036.976 -791.148
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -7.979
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -4.774 -25.586
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 293 12.452
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.481 -21.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.711.972 5.601.402
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.595.964 -4.767.622
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.883.992 833.780
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
667 3.164
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
149.170 24.683
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
272.557 247.874
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
421.727 272.557
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.210 229.541
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
44.143 -6.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-515 -131
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650 -164
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
135 33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.658 -6.585
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
44.658 -6.585
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.353 222.825
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2.078 419.650 421.728 3.581 268.988 272.569
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 951 0 951 859 0 859
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 1.388 1.388 0 72.110 72.110
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 86.279 0 86.279 41.622 0 41.622
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.966.344 4.319.071 8.285.415 3.800.153 4.246.622 8.046.775
Faktoring Alacakları
8 2.545.266 614.482 3.159.748 2.201.496 528.479 2.729.975
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
623.702 141.297 764.999 315.924 101.991 417.915
Diğer Faktoring Alacakları
1.921.564 473.185 2.394.749 1.885.572 426.488 2.312.060
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 1.253.324 3.754.306 5.007.630 1.495.532 3.722.565 5.218.097
Finansal Kiralama Alacakları
1.540.524 4.189.793 5.730.317 1.824.423 4.146.586 5.971.009
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 1 1
Kazanılmamış Gelirler (-)
-287.200 -435.487 -722.687 -328.891 -424.022 -752.913
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8,9 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
563.946 15.894 579.840 270.608 26.800 297.408
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-396.192 -65.611 -461.803 -167.483 -31.222 -198.705
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 12.417 0 12.417 13.486 0 13.486
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 3.965 0 3.965 4.438 0 4.438
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 18.019 0 18.019 61.384 0 61.384
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 33.071 0 33.071 27.532 0 27.532
DİĞER AKTİFLER
15 70.510 152.567 223.077 56.066 83.880 139.946
ARA TOPLAM
4.193.634 4.892.676 9.086.310 4.009.121 4.671.600 8.680.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 1.989 0 1.989 939 0 939
Satış Amaçlı
1.989 0 1.989 939 0 939
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.195.623 4.892.676 9.088.299 4.010.060 4.671.600 8.681.660
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 3.217.423 3.953.221 7.170.644 2.067.201 2.838.023 4.905.224
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 383 457 840 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 369.966 0 369.966 2.352.041 0 2.352.041
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 10.723 10.723 0 96.521 96.521
KARŞILIKLAR
20 13.844 4.704 18.548 11.088 4.275 15.363
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
11.434 0 11.434 10.229 0 10.229
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.410 4.704 7.114 859 4.275 5.134
CARİ VERGİ BORCU
21 20.637 0 20.637 15.489 0 15.489
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 97.570 125.438 223.008 48.163 98.279 146.442
ARA TOPLAM
3.719.823 4.094.543 7.814.366 4.493.982 3.037.098 7.531.080
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.273.933 0 1.273.933 1.150.580 0 1.150.580
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -588 0 -588 -73 0 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 55.960 0 55.960 16.300 0 16.300
Kar Yedekleri
24 396.081 0 396.081 214.092 0 214.092
Yasal Yedekler
51.004 0 51.004 44.321 0 44.321
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
345.077 0 345.077 169.771 0 169.771
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
59.755 0 59.755 157.452 0 157.452
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-24.537 0 -24.537 -40.085 0 -40.085
Dönem Net Kâr veya Zararı
84.292 0 84.292 197.537 0 197.537
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
65.484 0 65.484 65.568 0 65.568
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.993.756 4.094.543 9.088.299 5.644.562 3.037.098 8.681.660
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
58.645 253.234 311.879 58.178 65.715 123.893
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
126.107 80.548 206.655 223.224 47.935 271.159
ALINAN TEMİNATLAR
38 37.002.683 56.303.541 93.306.224 33.795.392 52.589.160 86.384.552
VERİLEN TEMİNATLAR
26 109.903 39.345 149.248 1.680.759 4.397 1.685.156
TAAHHÜTLER
111.157 372.388 483.545 42.222 235.335 277.557
Cayılamaz Taahhütler
0 53.434 53.434 0 63.806 63.806
Cayılabilir Taahhütler
111.157 318.954 430.111 42.222 171.529 213.751
Kiralama Taahhütleri
111.157 318.954 430.111 42.222 171.529 213.751
Finansal Kiralama Taahhütleri
111.157 318.954 430.111 42.222 171.529 213.751
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 797.431 886.085 1.683.516 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
797.431 886.085 1.683.516 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
797.431 886.085 1.683.516 1.705.290 1.652.342 3.357.632
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
444.387 112.766 557.153 186.991 123.886 310.877
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
38.650.313 58.047.907 96.698.220 37.692.056 54.718.770 92.410.826
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816561
BIST