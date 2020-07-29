***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 16.300 0 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 16.300 0 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.439 0 0 0 0 42.445 4.579 60.463Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 29.739 0 0 396.081 -24.537 42.445 70.147 1.211.043Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.833 0 0 0 0 53.788 7.409 89.030Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 83.793 0 0 474.100 -18.264 53.788 72.893 1.362.963Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 398.522 511.496 195.832 230.054FAKTORİNG GELİRLERİ153.464 271.324 71.292 110.501Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler149.164 258.435 69.366 106.862İskontolu44.795 33.447 23.551 18.705Diğer104.369 224.988 45.815 88.157Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar4.300 12.889 1.926 3.639İskontolu2.065 964 944 532Diğer2.235 11.925 982 3.107FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ245.058 240.172 124.540 119.553Finansal Kiralama Gelirleri244.696 239.678 124.338 119.298Faaliyet Kiralaması Gelirleri362 494 202 255Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -227.078 -498.324 -104.470 -240.956Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-194.171 -256.517 -85.370 -131.859Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-240 -221 -162 -207İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-26.511 -218.593 -15.988 -98.023Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-6.156 -22.993 -2.950 -10.867BRÜT KAR (ZARAR)171.444 13.172 91.362 -10.902ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -45.812 -41.676 -22.072 -20.562Personel Giderleri-30.567 -27.136 -14.999 -13.301Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-970 -1.079 -270 -206Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-14.275 -13.461 -6.803 -7.055Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)125.632 -28.504 69.290 -31.464DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 137.834 458.377 32.632 276.422Bankalardan Alınan Faizler268 6.482 153 2.580Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri6.812 4.380 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı21 0 17 0Türev Finansal İşlemler Karı30.567 229.178 12.913 212.800Kambiyo İşlemleri Karı63.257 175.598 4.007 53.910Diğer36.909 42.739 15.542 7.132KARŞILIK GİDERLERİ33 -125.971 -146.735 -50.446 -30.980Özel KarşılıklarBeklenen Zarar Karşılıkları-125.971 -146.735 -50.446 -30.980Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -53.271 -218.792 -5.447 -136.247Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-42.598 -215.246 3.732 -134.300Kambiyo İşlemleri Zararı-5.762 0 -5.762 0Diğer-4.911 -3.546 -3.417 -1.947NET FAALİYET KARI (ZARARI)84.224 64.346 46.029 77.731BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)84.224 64.346 46.029 77.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 -26.710 -19.024 -14.338 -17.844Cari Vergi Karşılığı-36.825 -15.368 -7.906 -5.492Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -3.656 0 -12.352Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi10.115 0 -6.432 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)57.514 45.322 31.691 59.887DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI57.514 45.322 31.691 59.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.726 2.877 3.317 6.521Ana Ortaklık Payları53.788 42.445 28.374 53.366Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00080000 0,00060000 0,00040000 0,00010000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00080000 0,00060000 0,00040000 0,00010000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı133.407 59.320Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri384.304 494.354Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-257.800 -504.327Alınan Temettüler6.812 4.380Alınan Ücret ve Komisyonlar4.300 12.889Elde Edilen Diğer Kazançlar11.615 15.749Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar31 25.294 26.990Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-26.874 -24.190Ödenen Vergiler21 -49.589 -25.011Diğer35.345 58.486Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-425.769 568.658Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-207.767 -562.433Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-106.433 429.160Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.527 -9.450Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)3.787 2.068Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-162.081 751.177Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)48.252 -41.864Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-292.362 627.978YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -5.606 -582Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 508 200Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.098 -382FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.155.678 2.807.288Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-820.844 -3.365.898İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit334.834 -558.610Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-1.035 -5.104Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)36.339 63.882Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 421.727 272.557Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 458.066 336.439Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)57.514 45.322 31.691 59.887DİĞER KAPSAMLI GELİRLER31.516 15.141 38.381 11.681Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar31.516 15.141 38.381 11.681Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri31.516 15.141 38.381 11.681Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.030 60.463 70.072 71.568Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 7.595 450.473 458.068 2.078 419.650 421.728GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.222 0 1.222 951 0 951TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 1.057 1.057 0 1.388 1.388GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 117.796 0 117.796 86.279 0 86.279İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.352.651 4.712.749 9.065.400 3.966.344 4.319.071 8.285.415Faktoring Alacakları8 2.659.960 692.307 3.352.267 2.545.266 614.482 3.159.748İskontolu Faktoring Alacakları (Net)530.414 292.384 822.798 623.702 141.297 764.999Diğer Faktoring Alacakları2.129.546 399.923 2.529.469 1.921.564 473.185 2.394.749Finansman Kredileri0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)9 1.559.298 4.156.051 5.715.349 1.253.324 3.754.306 5.007.630Finansal Kiralama Alacakları1.928.744 4.629.107 6.557.851 1.540.524 4.189.793 5.730.317Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-369.446 -473.056 -842.502 -287.200 -435.487 -722.687İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8,9 552.298 7.967 560.265 563.946 15.894 579.840Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-418.905 -143.576 -562.481 -396.192 -65.611 -461.803ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 17.559 0 17.559 12.417 0 12.417MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 5.091 0 5.091 3.965 0 3.965YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 37 0 37 18.019 0 18.019ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 43.186 0 43.186 33.071 0 33.071DİĞER AKTİFLER15 78.278 164.790 243.068 70.510 152.567 223.077ARA TOPLAM4.623.415 5.329.069 9.952.484 4.193.634 4.892.676 9.086.310SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 1.568 0 1.568 1.989 0 1.989Satış Amaçlı1.568 0 1.568 1.989 0 1.989Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI4.624.983 5.329.069 9.954.052 4.195.623 4.892.676 9.088.299YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 2.854.585 4.711.420 7.566.005 3.217.423 3.953.221 7.170.644FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 4.417 210 4.627 383 457 840İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 714.000 0 714.000 369.966 0 369.966GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 2.074 2.074 0 10.723 10.723KARŞILIKLAR20 14.666 6.417 21.083 13.844 4.704 18.548Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı11.451 0 11.451 11.434 0 11.434Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.215 6.417 9.632 2.410 4.704 7.114CARİ VERGİ BORCU21 6.982 0 6.982 20.637 0 20.637ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 47.715 228.603 276.318 97.570 125.438 223.008ARA TOPLAM3.642.365 4.948.724 8.591.089 3.719.823 4.094.543 7.814.366SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.362.963 0 1.362.963 1.273.933 0 1.273.933Ödenmiş Sermaye23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303Sermaye Yedekleri23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.938 0 1.938 1.938 0 1.938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 -588 0 -588 -588 0 -588Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 83.793 0 83.793 55.960 0 55.960Kar Yedekleri24 474.100 0 474.100 396.081 0 396.081Yasal Yedekler56.130 0 56.130 51.004 0 51.004Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler417.970 0 417.970 345.077 0 345.077Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar35.524 0 35.524 59.755 0 59.755Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 -18.264 0 -18.264 -24.537 0 -24.537Dönem Net Kâr veya Zararı53.788 0 53.788 84.292 0 84.292Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 72.893 0 72.893 65.484 0 65.484YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.005.328 4.948.724 9.954.052 4.993.756 4.094.543 9.088.299Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ38.205 302.436 340.641 58.645 253.234 311.879RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ127.931 72.243 200.174 126.107 80.548 206.655ALINAN TEMİNATLAR38 40.965.532 66.809.992 107.775.524 37.002.683 56.303.541 93.306.224VERİLEN TEMİNATLAR26 176.838 26.692 203.530 109.903 39.345 149.248TAAHHÜTLER196.931 612.461 809.392 111.157 372.388 483.545Cayılamaz Taahhütler0 178.242 178.242 0 53.434 53.434Cayılabilir Taahhütler196.931 434.219 631.150 111.157 318.954 430.111Kiralama Taahhütleri196.931 434.219 631.150 111.157 318.954 430.111Finansal Kiralama Taahhütleri196.931 434.219 631.150 111.157 318.954 430.111Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 336.012 335.083 671.095 797.431 886.085 1.683.516Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler336.012 335.083 671.095 797.431 886.085 1.683.516Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri336.012 335.083 671.095 797.431 886.085 1.683.516Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER424.024 129.004 553.028 444.387 112.766 557.153NAZIM HESAPLAR TOPLAMI42.265.473 68.287.911 110.553.384 38.650.313 58.047.907 96.698.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863571BIST