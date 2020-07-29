***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
29.07.2020 18:13
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 16.300 0 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 16.300 0 0 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.439 0 0 0 0 42.445 4.579 60.463
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.989 15.548 -197.537 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -73 0 0 0 29.739 0 0 396.081 -24.537 42.445 70.147 1.211.043
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.833 0 0 0 0 53.788 7.409 89.030
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 83.793 0 0 474.100 -18.264 53.788 72.893 1.362.963
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 398.522 511.496 195.832 230.054
FAKTORİNG GELİRLERİ
153.464 271.324 71.292 110.501
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
149.164 258.435 69.366 106.862
İskontolu
44.795 33.447 23.551 18.705
Diğer
104.369 224.988 45.815 88.157
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.300 12.889 1.926 3.639
İskontolu
2.065 964 944 532
Diğer
2.235 11.925 982 3.107
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
245.058 240.172 124.540 119.553
Finansal Kiralama Gelirleri
244.696 239.678 124.338 119.298
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
362 494 202 255
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -227.078 -498.324 -104.470 -240.956
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-194.171 -256.517 -85.370 -131.859
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-240 -221 -162 -207
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-26.511 -218.593 -15.988 -98.023
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.156 -22.993 -2.950 -10.867
BRÜT KAR (ZARAR)
171.444 13.172 91.362 -10.902
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -45.812 -41.676 -22.072 -20.562
Personel Giderleri
-30.567 -27.136 -14.999 -13.301
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-970 -1.079 -270 -206
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-14.275 -13.461 -6.803 -7.055
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
125.632 -28.504 69.290 -31.464
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 137.834 458.377 32.632 276.422
Bankalardan Alınan Faizler
268 6.482 153 2.580
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
6.812 4.380 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
21 0 17 0
Türev Finansal İşlemler Karı
30.567 229.178 12.913 212.800
Kambiyo İşlemleri Karı
63.257 175.598 4.007 53.910
Diğer
36.909 42.739 15.542 7.132
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -125.971 -146.735 -50.446 -30.980
Özel Karşılıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-125.971 -146.735 -50.446 -30.980
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -53.271 -218.792 -5.447 -136.247
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-42.598 -215.246 3.732 -134.300
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5.762 0 -5.762 0
Diğer
-4.911 -3.546 -3.417 -1.947
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
84.224 64.346 46.029 77.731
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.224 64.346 46.029 77.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -26.710 -19.024 -14.338 -17.844
Cari Vergi Karşılığı
-36.825 -15.368 -7.906 -5.492
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -3.656 0 -12.352
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.115 0 -6.432 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
57.514 45.322 31.691 59.887
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
57.514 45.322 31.691 59.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.726 2.877 3.317 6.521
Ana Ortaklık Payları
53.788 42.445 28.374 53.366
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00080000 0,00060000 0,00040000 0,00010000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00080000 0,00060000 0,00040000 0,00010000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
133.407 59.320
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
384.304 494.354
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-257.800 -504.327
Alınan Temettüler
6.812 4.380
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.300 12.889
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.615 15.749
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 25.294 26.990
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.874 -24.190
Ödenen Vergiler
21 -49.589 -25.011
Diğer
35.345 58.486
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-425.769 568.658
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-207.767 -562.433
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-106.433 429.160
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.527 -9.450
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.787 2.068
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-162.081 751.177
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
48.252 -41.864
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-292.362 627.978
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -5.606 -582
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 508 200
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.098 -382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.155.678 2.807.288
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-820.844 -3.365.898
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
334.834 -558.610
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.035 -5.104
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
36.339 63.882
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 421.727 272.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 458.066 336.439
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.514 45.322 31.691 59.887
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
31.516 15.141 38.381 11.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.516 15.141 38.381 11.681
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
31.516 15.141 38.381 11.681
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.030 60.463 70.072 71.568
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 7.595 450.473 458.068 2.078 419.650 421.728
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.222 0 1.222 951 0 951
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 1.057 1.057 0 1.388 1.388
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 117.796 0 117.796 86.279 0 86.279
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.352.651 4.712.749 9.065.400 3.966.344 4.319.071 8.285.415
Faktoring Alacakları
8 2.659.960 692.307 3.352.267 2.545.266 614.482 3.159.748
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
530.414 292.384 822.798 623.702 141.297 764.999
Diğer Faktoring Alacakları
2.129.546 399.923 2.529.469 1.921.564 473.185 2.394.749
Finansman Kredileri
0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 1.559.298 4.156.051 5.715.349 1.253.324 3.754.306 5.007.630
Finansal Kiralama Alacakları
1.928.744 4.629.107 6.557.851 1.540.524 4.189.793 5.730.317
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-369.446 -473.056 -842.502 -287.200 -435.487 -722.687
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 552.298 7.967 560.265 563.946 15.894 579.840
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-418.905 -143.576 -562.481 -396.192 -65.611 -461.803
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 17.559 0 17.559 12.417 0 12.417
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 5.091 0 5.091 3.965 0 3.965
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 37 0 37 18.019 0 18.019
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 43.186 0 43.186 33.071 0 33.071
DİĞER AKTİFLER
15 78.278 164.790 243.068 70.510 152.567 223.077
ARA TOPLAM
4.623.415 5.329.069 9.952.484 4.193.634 4.892.676 9.086.310
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 1.568 0 1.568 1.989 0 1.989
Satış Amaçlı
1.568 0 1.568 1.989 0 1.989
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.624.983 5.329.069 9.954.052 4.195.623 4.892.676 9.088.299
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 2.854.585 4.711.420 7.566.005 3.217.423 3.953.221 7.170.644
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 4.417 210 4.627 383 457 840
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 714.000 0 714.000 369.966 0 369.966
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 2.074 2.074 0 10.723 10.723
KARŞILIKLAR
20 14.666 6.417 21.083 13.844 4.704 18.548
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
11.451 0 11.451 11.434 0 11.434
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.215 6.417 9.632 2.410 4.704 7.114
CARİ VERGİ BORCU
21 6.982 0 6.982 20.637 0 20.637
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 47.715 228.603 276.318 97.570 125.438 223.008
ARA TOPLAM
3.642.365 4.948.724 8.591.089 3.719.823 4.094.543 7.814.366
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.362.963 0 1.362.963 1.273.933 0 1.273.933
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -588 0 -588 -588 0 -588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 83.793 0 83.793 55.960 0 55.960
Kar Yedekleri
24 474.100 0 474.100 396.081 0 396.081
Yasal Yedekler
56.130 0 56.130 51.004 0 51.004
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
417.970 0 417.970 345.077 0 345.077
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
35.524 0 35.524 59.755 0 59.755
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 -18.264 0 -18.264 -24.537 0 -24.537
Dönem Net Kâr veya Zararı
53.788 0 53.788 84.292 0 84.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 72.893 0 72.893 65.484 0 65.484
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.005.328 4.948.724 9.954.052 4.993.756 4.094.543 9.088.299
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
38.205 302.436 340.641 58.645 253.234 311.879
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
127.931 72.243 200.174 126.107 80.548 206.655
ALINAN TEMİNATLAR
38 40.965.532 66.809.992 107.775.524 37.002.683 56.303.541 93.306.224
VERİLEN TEMİNATLAR
26 176.838 26.692 203.530 109.903 39.345 149.248
TAAHHÜTLER
196.931 612.461 809.392 111.157 372.388 483.545
Cayılamaz Taahhütler
0 178.242 178.242 0 53.434 53.434
Cayılabilir Taahhütler
196.931 434.219 631.150 111.157 318.954 430.111
Kiralama Taahhütleri
196.931 434.219 631.150 111.157 318.954 430.111
Finansal Kiralama Taahhütleri
196.931 434.219 631.150 111.157 318.954 430.111
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 336.012 335.083 671.095 797.431 886.085 1.683.516
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
336.012 335.083 671.095 797.431 886.085 1.683.516
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
336.012 335.083 671.095 797.431 886.085 1.683.516
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
424.024 129.004 553.028 444.387 112.766 557.153
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
42.265.473 68.287.911 110.553.384 38.650.313 58.047.907 96.698.220
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863571
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