***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -558 0 0 55.960 0 396.801 -24.537 84.292 65.484 1.273.933TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -558 0 0 55.960 0 396.801 -24.537 84.292 65.484 1.273.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 27.833 0 0 0 53.788 7.409 89.030Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -558 0 0 83.793 0 474.100 -18.264 53.788 72.893 1.362.963Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -59.271 0 0 0 157.071 6.384 104.184Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -175 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 204.188 0 652.128 0 157.071 109.814 1.820.004Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 684.353 360.060 398.522 195.832FAKTORİNG GELİRLERİ305.079 160.207 153.464 71.292Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler297.007 155.899 149.164 69.366İskontolu132.147 71.216 44.795 23.551Diğer164.860 84.683 104.369 45.815Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar8.072 4.308 4.300 1.926İskontolu3.735 1.842 2.065 944Diğer4.337 2.466 2.235 982FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ379.274 199.853 245.058 124.540Finansal Kiralama Gelirleri378.587 199.488 244.696 124.338Faaliyet Kiralaması Gelirleri687 365 362 202Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -438.640 -233.281 -227.078 -104.470Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-324.147 -173.821 -194.171 -85.370Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-396 -184 -240 -162İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-95.418 -51.293 -26.511 -15.988Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-18.679 -7.983 -6.156 -2.950BRÜT KAR (ZARAR)245.713 126.779 171.444 91.362ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -53.362 -26.507 -45.812 -22.072Personel Giderleri-34.195 -16.592 -30.567 -14.999Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.109 -231 -970 -270Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-17.348 -9.684 -14.275 -6.803Diğer-710 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)192.351 100.272 125.632 69.290DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 166.450 30.105 137.834 32.632Bankalardan Alınan Faizler1.835 1.091 268 153Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri17.274 0 6.812 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı30 22 21 17Türev Finansal İşlemler Karı11.641 0 30.567 12.913Kambiyo İşlemleri Karı47.161 14.682 63.257 4.007Diğer88.509 14.310 36.909 15.542KARŞILIK GİDERLERİ33 -112.493 -52.382 -125.971 -50.446Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-112.493 -52.382 -125.971 -50.446Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -31.095 -6.267 -53.271 -5.447Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-27.482 -6.165 -42.598 3.732Kambiyo İşlemleri Zararı-5 -2 -5.762 -5.762Diğer-3.608 -100 -4.911 -3.417NET FAALİYET KARI (ZARARI)215.213 71.728 84.224 46.029BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)215.213 71.728 84.224 46.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 -43.574 -16.326 -26.710 -14.338Cari Vergi Karşılığı-81.234 -37.159 -36.825 -7.906Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi37.660 20.833 10.115 -6.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)171.639 55.402 57.514 31.691DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI171.639 55.402 57.514 31.691Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 14.568 5.575 3.726 3.317Ana Ortaklık Payları157.071 49.827 53.788 28.374Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00230000 0,00070000 0,00080000 0,00040000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00230000 0,00070000 0,00080000 0,00040000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00230000 0,00070000 0,00080000 0,00040000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00230000 0,00070000 0,00080000 0,00040000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı382.701 133.407Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri677.174 384.304Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-396.657 -257.800Alınan Temettüler17.274 6.812Alınan Ücret ve Komisyonlar8.072 4.300Elde Edilen Diğer Kazançlar68.303 11.615Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar31 20.206 25.294Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-28.977 -26.874Ödenen Vergiler21 -61.224 -49.589Diğer78.530 35.345Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-963.269 -425.769Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-140.765 -207.767Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-424.370 -106.433Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-452.652 -1.527Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)529 3.787Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-133.768 -162.081Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)187.757 48.252Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-580.568 -292.362YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-3.429 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)10.472 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -8.087 -5.606Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 28 508Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer871 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-145 -5.098FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.351.970 1.155.678Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.711.726 -820.844Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit640.244 334.834Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-1.185 -1.035Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)58.346 36.339Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 382.325 421.727Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 440.671 458.066Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)171.639 55.402 57.514 31.691DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-67.455 -24.679 31.516 38.381Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-67.455 -24.679 31.516 38.381Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-67.455 -24.679 31.516 38.381Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)104.184 30.723 89.030 70.072Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 56.579 384.093 440.672 17.169 365.156 382.325GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 3.795 0 3.795 3.186 0 3.186TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 15 15 0 6.098 6.098GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 252.522 0 252.522 319.297 0 319.297İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.432.630 6.472.621 12.905.251 5.783.681 5.788.145 11.571.826Faktoring Alacakları3.534.145 1.157.269 4.691.414 3.258.710 1.158.430 4.417.140İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.146.660 484.508 1.631.168 1.126.688 415.468 1.542.156Diğer Faktoring Alacakları2.387.485 672.761 3.060.246 2.132.022 742.962 2.874.984Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)9 2.820.438 5.538.700 8.359.138 2.383.394 4.778.593 7.161.987Finansal Kiralama Alacakları3.561.498 6.051.130 9.612.628 2.995.236 5.272.830 8.268.066Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-741.060 -512.430 -1.253.490 -611.842 -494.237 -1.106.079İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8,9 501.956 4.502 506.458 541.249 9.488 550.737Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-423.909 -227.850 -651.759 -399.672 -158.366 -558.038ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 19.971 0 19.971 18.126 0 18.126MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 6.582 0 6.582 4.718 0 4.718YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 1.555 0 1.555 3.601 0 3.601ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 86.337 0 86.337 48.677 0 48.677DİĞER AKTİFLER15 113.087 738.799 851.886 169.454 231.246 400.700ARA TOPLAM6.973.058 7.595.528 14.568.586 6.367.909 6.390.645 12.758.554SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 572 0 572 2.058 0 2.058Satış Amaçlı572 0 572 2.058 0 2.058Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI6.973.630 7.595.528 14.569.158 6.369.967 6.390.645 12.760.612YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 3.505.250 6.699.388 10.204.638 3.616.879 5.790.629 9.407.508FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 4.130 33 4.163 3.519 115 3.634İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 1.803.838 0 1.803.838 1.146.096 0 1.146.096GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 0 5.825 5.825 0 5.915 5.915KARŞILIKLAR20 17.207 7.352 24.559 17.147 6.412 23.559Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı13.456 0 13.456 14.217 0 14.217Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.751 7.352 11.103 2.930 6.412 9.342CARİ VERGİ BORCU21 39.896 0 39.896 18.660 0 18.660ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 103.402 562.833 666.235 104.419 333.123 437.542ARA TOPLAM5.473.723 7.275.431 12.749.154 4.906.720 6.136.194 11.042.914SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.820.004 0 1.820.004 1.717.698 0 1.717.698Ödenmiş Sermaye23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303Sermaye Yedekleri23 1.763 0 1.763 1.938 0 1.938Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.763 0 1.763 1.938 0 1.938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 -263 0 -263 -263 0 -263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 204.188 0 204.188 263.459 0 263.459Kar Yedekleri24 652.128 0 652.128 474.100 0 474.100Yasal Yedekler65.098 0 65.098 56.130 0 56.130Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler587.030 0 587.030 417.970 0 417.970Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar157.071 0 157.071 179.322 0 179.322Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 0 0 0 -18.264 0 -18.264Dönem Net Kâr veya Zararı157.071 0 157.071 197.586 0 197.586Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 109.814 0 109.814 103.839 0 103.839YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.293.727 7.275.431 14.569.158 6.624.418 6.136.194 12.760.612Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ44.459 470.793 515.252 61.791 410.811 472.602RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ518.017 95.914 613.931 225.283 119.935 345.218ALINAN TEMİNATLAR38 53.864.899 89.500.663 143.365.562 46.662.956 73.920.723 120.583.679VERİLEN TEMİNATLAR26 1.175.499 20.738 1.196.237 945.079 31.821 976.900TAAHHÜTLER448.552 1.864.944 2.313.496 297.757 824.940 1.122.697Cayılamaz Taahhütler0 482.183 482.183 0 220.765 220.765Cayılabilir Taahhütler448.552 1.382.761 1.831.313 297.757 604.175 901.932Kiralama Taahhütleri448.552 1.382.761 1.831.313 297.757 604.175 901.932Finansal Kiralama Taahhütleri448.552 1.382.761 1.831.313 297.757 604.175 901.932Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 255.598 225.259 480.857 182.765 184.312 367.077Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler255.598 225.259 480.857 182.765 184.312 367.077Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri255.598 225.259 480.857 182.765 184.312 367.077Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER1.027.124 188.008 1.215.132 781.364 137.396 918.760NAZIM HESAPLAR TOPLAMI57.334.148 92.366.319 149.700.467 49.156.995 75.629.938 124.786.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963259BIST