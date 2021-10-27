***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.006 0 0 0 0 136.868 15.445 227.319Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçek 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 130.966 0 0 474.100 -18.264 136.868 80.929 1.501.252Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.969 0 0 0 0 250.910 10.849Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -175 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 0 189.490 0 0 652.128 0 250.910 114.279 1.903.610Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 1.048.142 363.789 601.855 203.333FAKTORİNG GELİRLERİ459.431 154.352 221.633 68.169Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler446.167 149.160 214.517 65.353İskontolu210.666 78.519 66.023 21.228Diğer235.501 70.641 148.494 44.125Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar13.264 5.192 7.116 2.816İskontolu5.529 1.794 3.071 1.006Diğer7.735 3.398 4.045 1.810FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ588.711 209.437 380.222 135.164Finansal Kiralama Gelirleri587.652 209.065 379.594 134.898Faaliyet Kiralaması Gelirleri1.059 372 628 266Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)32 -692.976 -254.336 -336.917 -109.839Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-490.554 -166.407 -284.394 -90.223Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-558 -162 -388 -148İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-176.812 -81.394 -40.784 -14.273Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-25.052 -6.373 -11.351 -5.195BRÜT KAR (ZARAR)355.166 109.453 264.938 93.494ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -78.892 -25.530 -67.419 -21.607Personel Giderleri-50.787 -16.592 -44.696 -14.129Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.967 -858 -1.499 -529Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-25.428 -8.080 -21.224 -6.949Diğer-710 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)276.274 83.923 197.519 71.887DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 204.875 38.425 219.522 81.688Bankalardan Alınan Faizler3.061 1.226 777 509Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri17.274 0 6.812 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı108 78 38 17Türev Finansal İşlemler Karı15.361 3.720 32.247 1.680Kambiyo İşlemleri Karı57.276 10.115 127.451 64.194Diğer111.795 23.286 52.197 15.288KARŞILIK GİDERLERİ33 -105.840 6.653 -149.633 -23.662Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-105.840 6.653 -149.633 -23.662Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -27.74 901.932Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 255.597 223.852 479.449 182.765 184.312 367.077Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler75.629.938 124.786.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972987BIST