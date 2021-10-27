***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
27.10.2021 18:34
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 55.960 0 0 396.081 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.006 0 0 0 0 136.868 15.445 227.319
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -588 0 0 0 130.966 0 0 474.100 -18.264 136.868 80.929 1.501.252
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 0 263.459 0 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.969 0 0 0 0 250.910 10.849
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -175 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 0 189.490 0 0 652.128 0 250.910 114.279 1.903.610
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 1.048.142 363.789 601.855 203.333
FAKTORİNG GELİRLERİ
459.431 154.352 221.633 68.169
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
446.167 149.160 214.517 65.353
İskontolu
210.666 78.519 66.023 21.228
Diğer
235.501 70.641 148.494 44.125
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.264 5.192 7.116 2.816
İskontolu
5.529 1.794 3.071 1.006
Diğer
7.735 3.398 4.045 1.810
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
588.711 209.437 380.222 135.164
Finansal Kiralama Gelirleri
587.652 209.065 379.594 134.898
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
1.059 372 628 266
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -692.976 -254.336 -336.917 -109.839
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-490.554 -166.407 -284.394 -90.223
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-558 -162 -388 -148
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-176.812 -81.394 -40.784 -14.273
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-25.052 -6.373 -11.351 -5.195
BRÜT KAR (ZARAR)
355.166 109.453 264.938 93.494
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -78.892 -25.530 -67.419 -21.607
Personel Giderleri
-50.787 -16.592 -44.696 -14.129
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.967 -858 -1.499 -529
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-25.428 -8.080 -21.224 -6.949
Diğer
-710 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
276.274 83.923 197.519 71.887
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 204.875 38.425 219.522 81.688
Bankalardan Alınan Faizler
3.061 1.226 777 509
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
17.274 0 6.812 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
108 78 38 17
Türev Finansal İşlemler Karı
15.361 3.720 32.247 1.680
Kambiyo İşlemleri Karı
57.276 10.115 127.451 64.194
Diğer
111.795 23.286 52.197 15.288
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -105.840 6.653 -149.633 -23.662
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-105.840 6.653 -149.633 -23.662
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -27.74 901.932
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 255.597 223.852 479.449 182.765 184.312 367.077
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
75.629.938 124.786.933
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972987
BIST