***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına DavetYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.02.2021Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,7 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Revize edilen Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,12 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,13 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6 ıncı maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,14 - 2020 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,15 - 15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909621BIST