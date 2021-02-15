***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 14:21
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.02.2021
Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
7 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Revize edilen Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
13 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6 ıncı maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
14 - 2020 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
15 - 15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909621
BIST