***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.02.2021Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,7 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Revize edilen Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,12 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,13 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6 ıncı maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,14 - 2020 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,15 - 15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 26 Mart 2021 Cuma günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Toplantı Başkanlığına, Sn. Murat Bilgiç, oy toplama memurluğuna Sn. Kemal Emre Sayar'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Neslihan Oruç'un seçilmelerine karar verilmiştir.2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.3. 2020 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Murat Demircioğlu'nun yerine seçilen Sn. Necati Çağlar'ın Yönetim Kurulu üyelikleri müzakere edilerek onaylanmıştır.5. 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.6. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 197.586 bin TL'den, 18.264 bin TL geçmiş yıl zararlarının indirilmesi ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 154.330 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 7.717 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 171.605 bin TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirketin konsolide net dönem karı içinde yer alan 15.683 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye arttırımına konu edilmemek üzere Olağandışı Yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesine karar verilmiştir.7. Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğu belirtti. Konuya ilişkin başka önerge olup, olmadığı soruldu.Başka önerge olmadığından,Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Murat Bilgiç, Sn. Olgun Tufan Kurbanoğlu, Sn.Mehmet Karakılıç, Sn. Hasan Hepkaya, Sn. Necati Çağlar, Sn. Doruk Yurtkuran'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ayşe Botan Berker, Sn. Selim Yazıcı ve Sn. Mustafa Ertan Tanrıyakul' un seçilmelerine karar verilmiştir.8. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 16.300 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.9.Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.10.Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.11.Revize edilen Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası hakkınında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.12. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınmasına karar verilmiştir.13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13762 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060722100 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.14. Yıl içinde yapılan 107 Bin TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.15.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 150 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 26.03.2021 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmiş Bilgileri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 26.03.2021 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 26.03.2021 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921065BIST