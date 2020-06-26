***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.06.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 1.250.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 25.06.2020 tarih ve 38/777 sayılı kararı ile 1.250.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi 1.250.000.000 TL.pdfEK: 2 ISFIN Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853132BIST