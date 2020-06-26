***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.06.2020 16:40
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 1.250.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 25.06.2020 tarih ve 38/777 sayılı kararı ile 1.250.000.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi 1.250.000.000 TL.pdf
EK: 2 ISFIN Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853132
BIST
17:55114.680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 540,82
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
17:556,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
17:557,6879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
17:55386,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,36
|Açılış
|: 386,43
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|103.777.097
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.591.757
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.755.656
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.707.205
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|79.869.080
|% -6,64
|
|IHGZT
|4,45
|37.811.709
|% -6,12
|
|GUBRF
|26,16
|270.558.457
|% -5,90
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,15
|1.143.051.610
|% 2,72
|
|ODAS
|2,50
|1.090.815.628
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,03
|690.861.987
|% 0,66
|
|KARSN
|2,75
|629.639.433
|% 0,73
|
|GARAN
|8,21
|591.298.870
|% -0,12
|
|ODAS
|2,50
|1.090.815.628
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,61
|572.629.969
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,02
|403.419.326
|% 8,02
|
|EKGYO
|1,90
|333.326.942
|% 1,06
|
|CEMAS
|1,41
|230.465.592
|% -2,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4271
|8,4693
|% -0,71
|
|Frank
|7,1908
|7,2341
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-10,46
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.525
|-15,20
|
|Tam
|2.580
|2.591
|-15,70
|
|Yarım
|1.253
|1.267
|-7,70
|
|Çeyrek
|627
|634
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,54
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,62
|40,62
|-0,43
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de